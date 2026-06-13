Laura Tobón compartió el emotivo momento en que su esposo se enteró de su segundo embarazo

Laura Tobón, reconocida presentadora y modelo colombiana, está casada desde 2017 con el economista y empresario Álvaro Rodríguez. Él es graduado en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en logística y economía marítima en los Países Bajos. Álvaro también es popular por su papel como inversionista en Shark Tank Colombia y por su podcast Boss Tank: ser tu propio jefe

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Actualmente, la modelo está viviendo una nueva etapa personal y familiar, esto al confirmar que está esperando a su segundo hijo, una noticia que compartió de una forma muy especial desde la portada de la revista Marie Claire Colombia.

La noticia no pasó desapercibida entre sus seguidores, pues Tobón ha construido durante años una relación muy cercana con su comunidad en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida profesional, viajes, proyectos personales y también parte de su faceta como mamá. La confirmación de su segundo embarazo llega después de varios años de haberse estrenado como madre con el nacimiento de Lucca, su primer hijo junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez.

Así Laura Tobón sorprendió a su esposo con la noticia de su embarazo

Por el mes del padre, la modelo quiso compartir el momento en que el empresario supo que sería padre por segunda vez, por lo que posteó un video en el que llega a mostrarle algunos objetos dentro de una bolsa. En el momento en que empieza revisar, Rodríguez encuentra la prueba de embarazo positiva, expresando sorpresa le indicó: “No, ¿en serio?" para después de abrazarla.

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Posteriormente, le preguntó a Tobón sin estaba feliz, tranquila o al contrario nerviosa, detalle que enterneció a sus seguidores. Por su parte la presentadora le dedicó algunas palabras en el post: “Todavía me acuerdo lo nerviosa que estaba ese día. Guardar un secreto tan grande y tan hermoso no fue fácil, pero ver su reacción hizo que ese momento quedara para siempre en mi corazón, señaló”

Para después agradecer a su esposo por el rol que cumple: “Gracias por ser nuestra fuerza, nuestro refugio y el amor que sostiene a nuestra familia. Cada día nos inspiras a perseguir nuestros sueños con disciplina, valentía y, sobre todo, con amor.Gracias por cada abrazo, cada consejo, cada sacrificio y cada momento que nos regalas.”

¿Cuál es el proyecto fuera de televisión de Laura Tobón?

Laura Tobón cuenta con propio proyecto llamado La Tobón Show, donde la hemos visto ahora detrás de cámaras. El formato de entrevistas dirigido por la presentadora llegó a inicias de año y suele ser publicado por medio de todas las redes sociales en las que esta presente.

En charla con el Tiempo, la presentadora explicó en que consiste su programa: “En este formato traigo invitados para sacarlos de su zona de confort, para entretenerlos, hacer dinámicas, juegos y retos, pero también para tener una conversación y una conexión un poco más profunda, con esencia, sin libreto, pero con propósito.”

La duración del show es de 45 minutos, con dos invitados por capítulo, esto con el fin de darle un ritmo más dinámico, y la inspiración de la presentadora para crearlo fue de conocidos formatos como: Drew Barrymore, The Kelly Clarkson Show y Ellen DeGeneres.