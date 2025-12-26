“Me dio el susto más grande”, Laura Tobón sobre el delicado estado de salud de cercano miembro familiar en Navidad

Laura Tobón se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento, desde el ámbito del modelaje y la televisión. Últimamente la modelo ha tenido colaboraciones con prestigiosas marcas, lo que confirma que es todo una referente de la moda en Colombia y hace poco regresó a las pantallas de Caracol, con el programa ‘La Vuelta al mundo en 80 risas’.

Más allá de su vida profesional, Laura es madre de Luca, quien se roba toda la atención en sus redes sociales. La exposición de su vida en este mundo ha sido una decisión consciente de su madre, quien ha explicado sus razones y también ha revelado que Luca fue la “luz” que iluminó su camino. Durante diciembre, pudimos ver como con un Elfo travieso le hacían bromas al pequeño, incentivando las creencias de la magia en la Navidad.

No obstante, fuera de las cámaras, Tobón y su familia atravesaban un complejo momento, debido a que la abuela materna de la modelo presentó inconvenientes de salud que la tuvieron en el hospital por algunos días: “Estos días me recordaron lo frágil que es la vida. Un momento todo está bien, y al siguiente todo puede cambiar.Mi abuelita que es casi como una segunda mamá para todos en mi familia nos dio el susto más grande... Y en medio de todo, Dios nos regaló el milagro más grande: traerla de regreso con nosotros”, señalo Laura en primer momento.

Para después agradecer por la familia y por poder haber regresado su abuela con salud a casa, incluyendo el detalle que le dio, protagonizado por Maluma, quien le envió un mensaje alentador y de fe:

“Hoy la abrazo más fuerte, la miro distinto y agradezco cada segundo a su lado. Porque entendí que la vida puede cambiar en un instante, y que no podemos dar por sentado a quienes amamos. Aprovechemos cada momento. Digamos te amo. Abracemos sin afan y vivamos hoy. En este caso los doctores fueron nuestros ángeles y @maluma fue un gran ángel de alegría en estos días difíciles”, aseguró.

