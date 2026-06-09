Laura Tobón confirmó su segundo embarazo con tiernas fotos: “el amor vuelve a crecer”

Laura Tobón está viviendo una nueva etapa personal y familiar. La presentadora, modelo y empresaria colombiana confirmó que está esperando a su segundo hijo, una noticia que compartió de una forma muy especial desde la portada de la revista Marie Claire Colombia.

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La noticia no pasó desapercibida entre sus seguidores, pues Tobón ha construido durante años una relación muy cercana con su comunidad en redes sociales, donde suele compartir momentos de su vida profesional, viajes, proyectos personales y también parte de su faceta como mamá.

La confirmación de su segundo embarazo llega después de varios años de haberse estrenado como madre con el nacimiento de Lucca, su primer hijo junto a su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez. La pareja se casó en 2017 y desde entonces ha compartido algunos momentos de su vida familiar con sus seguidores, aunque manteniendo varios detalles de su intimidad en un tono reservado.

¿Cómo confirmó Laura Tobón su segundo embarazo?

Laura Tobón confirmó su segundo embarazo en la portada de Marie Claire Colombia, en una edición en la que aparece mostrando esta nueva etapa de su vida. El anuncio rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia y destacaron la forma elegante y emotiva en la que decidió compartirla.

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Aunque la portada confirma el embarazo, por ahora no se han hecho públicos detalles como el sexo del bebé, las semanas de gestación o la posible fecha de nacimiento. Por eso, la información que se conoce hasta el momento se mantiene en lo anunciado por la presentadora y la revista.

Laura Tobón y una nueva etapa como mamá

Para Laura Tobón, la maternidad ha sido una de las facetas que más ha compartido con sus seguidores desde la llegada de Lucca. Sin convertir su vida familiar en una vitrina completamente abierta, la presentadora ha mostrado algunas reflexiones sobre la crianza, el amor por su hijo y los cambios que trae convertirse en mamá.

Ahora, con la llegada de su segundo bebé, Tobón vuelve a abrir una conversación que suele tocar fibras entre sus seguidores: la maternidad, los nuevos comienzos y esa mezcla de emoción, expectativa y transformación que llega con un embarazo.

La presentadora también ha mantenido una carrera activa en televisión, moda y entretenimiento. Ha sido parte de formatos como La Voz Kids, La Voz Teens, La Vuelta al Mundo en 80 Risas y otros proyectos de estilo de vida, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la pantalla colombiana. En 2025 también hizo parte de una nueva edición de La Vuelta al Mundo en 80 Risas, formato de Caracol Televisión en el que participó junto a Boyacomán en un viaje por China.