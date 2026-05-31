Laura Tobón y su esposo Álvaro Rodríguez dieron indicios de por quién votaron hoy en las urnas

Laura Tobón, reconocida presentadora y modelo colombiana, está casada desde 2017 con el economista y empresario Álvaro Rodríguez. Él es graduado en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en logística y economía marítima en los Países Bajos. Álvaro también es popular por su papel como inversionista en Shark Tank Colombia y por su podcast Boss Tank: ser tu propio jefe

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Hoy, 31 de mayo de 2026, Colombia vive una jornada electoral que ha captado la atención del país, con una masiva afluencia de ciudadanos que acuden a las urnas para definir el rumbo político de diversas instancias gubernamentales. Desde tempranas horas, los centros de votación en todo el territorio nacional abrieron sus puertas bajo estrictas medidas de seguridad, buscando garantizar que el proceso transcurra con normalidad, transparencia y sin mayores contratiempos, en un ambiente de alta polarización y expectativa ciudadana.

A la par varias figuras del entretenimiento han compartido postales mientras ejercen su derecho al voto, ese fue el caso de Laura Tobon y su esposo, Álvaro, quienes por medio de sus redes se les vio acompañados del pequeño Luca en las urnas. Por el lado de la presentadora, no dio mayor detalles sobre su inclinación política, mientras que Rodríguez en su Instagram si dio indicios de hacia quién iba dirigido su voto.

El empresario compartió un video en donde describe a Colombia como una empresa, indicando en la primera parte: “Este domingo das el primer paso estratégico de la empresa más importante de la que eres parte. Sin tu voto no tienes un norte y, sin un norte, salir adelante es imposible”. Posteriormente, Rodríguez señaló que el acto de votar no era solo por uno mismo, sino por las familias: “Tu empresa te necesita, todos vivimos de ella y no la podemos dejar sola.Vota por la mejor empresa de todas, vota por Colombia”.

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Con esta postura, los seguidores de la pareja en parte interpretaron que el voto sería dirigido para Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial, viene consolidando un fuerte apoyo por las figuras de la farándula colombiana.

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Colombia?

La contienda electoral de este 31 de mayo presenta un tarjetón diverso con 13 candidaturas presidenciales que reflejan la fragmentación y las distintas visiones políticas que buscan suceder al presidente Gustavo Petro. Entre los nombres con mayor relevancia en la carrera hacia la Casa de Nariño se destacan figuras como Iván Cepeda (Pacto Histórico),Paloma Valencia (Centro Democrático) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), quienes se perfilan como los aspirantes con mayores opciones de avanzar a una eventual segunda vuelta.

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La oferta electoral se completa con nombres como Claudia López, Sergio Fajardo,Mauricio Lizcano y Luis Gilberto Murillo, entre otros, quienes han movilizado a sus bases en una jornada definitiva para el futuro del país, marcada por el contraste de propuestas en materia de seguridad, orden público y estabilidad económica.