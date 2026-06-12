Antonella Petro reveló la carrera que estudiará en la universidad: ¿Seguirá los pasos de su padre?

Tras el enorme revuelo mediático y la ola de comentarios que generó el encuentro entre Antonella Petro, la hija menor del presidente de la República y el futbolista James Rodríguez,la joven ha hecho su debut en las plataformas digitales.

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Lejos de alejarse de los focos tras el supuesto desplante del 10 de la selección al no darle una fotografía, la joven decidió dar un paso al frente y estrenar oficialmente su faceta como creadora de contenido. A través de su cuenta de TikTok (@antonellapetro180), ha sorprendido a miles de usuarios al transformar su naciente comunidad en una plataforma de opinión juvenil con un claro tinte electoral: el respaldo explícito al candidato presidencial Iván Cepeda.

El debut de Antonella en el universo de las redes sociales comenzó de manera orgánica, mostrando su lado más cotidiano y cercano. Su primer video consistió en un dinámico vlog en compañía de su mascota, un formato que rápidamente conectó con la audiencia juvenil por su frescura.

La hija del mandatario subió un nuevo video enfocado en la pedagogía ciudadana y el activismo juvenil. En este, abordó de manera directa cómo los menores de edad —que no tienen derecho al voto formal— sí poseen una capacidad real y contundente para influir en el panorama político del país, ya sea concientizando a sus familias, debatiendo en entornos digitales o movilizando narrativas en redes. \

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Con esta estrategia, Antonella Petro pasa de ser un rostro viral de la tribuna deportiva a consolidarse como una voz clave de la generación Z en la recta final de la carrera por la Casa de Nariño.

¿Qué va estudiar Antonella Petro en la universidad?

En una corta entrevista con la comunicadora e influencer, Laura Camila Vargas, Antonella dio varias detalles de su vida y la visión que tiene al haber crecido en el ámbito de la política, viendo a su padre, Gustavo Petro, ejerciendo diferentes cargos.

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Al inicio de la entrevista, Antonella confesó que estudiará ciencias políticas: “Yo toda mi vida desde que tengo uso de la razón, he vivido en ese entorno y he conocido muchas cosas que me han tocado el corazón. Tengo algunos conocimientos pero quiero profundizarlos, ser una politóloga".

Adicionalmente, la joven que actualmente tiene 17 años reveló que en un futuro quizá si se vea ejerciendo un rol dentro de la política y trabajando por Colombia. Sin embargo, recalcó que tiene proyectos a corto plazo, como lo es el fútbol, el cual le gustaría ejercer profesionalmente en el equipo Millonarios. Además, le interesa la organización de conciertos.

En cuanto a lo ocurrido con el 10 de la selección, Antonella señaló que en este momento el país se encuentra dividido y que el fútbol es de las pocas cosas que une a la gente, por lo que invitó a todos a portar la camiseta de la tricolor, sin importar el bando político.