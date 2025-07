“Me dio un nudo en la garganta”, Laura Tobón tras las afirmaciones de su esposo en el pódcast “Los Hombres Sí Lloran”

Laura Tobón, reconocida presentadora y modelo colombiana, está casada desde 2017 con el economista y empresario Álvaro Rodríguez. Él es graduado en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en logística y economía marítima en los Países Bajos. Álvaro también es popular por su papel como inversionista en Shark Tank Colombia y por su podcast Boss Tank: ser tu propio jefe

La pareja se lleva 9 años de diferencia, el talentoso empresario se casó a los 36 años y se estrenó como papá a los 38 años. En los últimos meses, ha dado entrevistas para “La Sala de Laura Acuña” y recientemente para “Los hombres sí lloran” del actor Juan Pablo Raba.

Este pódcast especializado en hombres se estrenó en junio de 2024, donde Raba ha creado un espacio íntimo y transformador, en el que se han sincerado celebridades como Andrés Parra, Tatán Mejía, J Balvín y Santiago Cruz. Algunos temas que exploran las entrevistas son sobre romper silencios, temáticas profundas como la depresión, la crisis de la mediana edad, la andropausia y los traumas no resueltos.

Laura Tobón habló sobre la entrevista de su esposo en ‘Los Hombres Sí Lloran’

Por segunda vez, Álvaro habló de que algunas peleas con Tobón los llevaron a acudir a terapia de pareja, en donde él sin pensarlo terminaría en un psiquiatra, tratando cosas que estaban por fuera de su relación y problemas que solo le pertenecían a él. Al tocar este tema con Juan Pablo, el empresario inició confesando uno de sus mayores miedos en la relación que incluso no le había expresado a su esposa.

Alvaro confesó que sentía que Laura estaba con él por hecho de que era un hombre exitoso, señalando que: “Yo nunca he sido capaz de preguntarle a Laura, de preguntarle eso , ¿tú estás conmigo por esto?“. Finalmente, el esposo de la famosa modelo contó que la terapia había sido él espacio indicado para expresar este miedo que tenía sobre su relación.

Tras algunos días de la entrevista, Tobón posteó un video en el que se refiere a la entrevista: “Escuchar a mi esposo decir que le daba vergüenza llorar, me dio un nudo en la garganta y no por él, me acordé de mi papá, de mi abuelo y de verdad pensé en mi hijo, valoré la honestidad de Álvaro.” La modelo habló de la complejidad de las masculinidades y como quiere que Luca, su hijo, crezca en un entorno sano, en el que sí pueda llorar, así le agradeció a su esposo por hablar sin filtro.