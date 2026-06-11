Profesor Salomón dio desalentador pronostico de cómo le irá a Colombia en el Mundial 2026

Con el inicio del Mundial 2026, la emoción de los aficionados volvió a mezclarse con pronósticos, análisis deportivos y hasta predicciones que se hacen virales en redes sociales. En medio de esa expectativa, el profesor Salomón compartió su visión sobre lo que podría pasar con la Selección Colombia en la cita orbital y su respuesta no dejó demasiado espacio para la ilusión.

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Durante una entrevista en el programa ‘Cada Loco con su Tema’, de La Kalle, el tarotista habló sobre las selecciones que, según su percepción, podrían tener un papel importante en el torneo. Sin embargo, al ser consultado por el futuro de la ‘Tricolor’, fue claro en que ve una participación correcta, pero no suficiente para pensar en el título.

El Mundial 2026 comenzó este 11 de junio y se jugará hasta el 19 de julio, con un formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, de acuerdo con el calendario oficial de la FIFA.

¿Qué dijo el profesor Salomón sobre Colombia en el Mundial?

Al hablar de la Selección Colombia, el profesor Salomón aseguró que el equipo nacional dejaría una buena imagen ante los aficionados, pero descartó que esté en condiciones de pelear por las instancias definitivas del campeonato.

Según explicó, ve a Colombia con una presentación “digna”, aunque lejos de los máximos objetivos.

“Colombia va a hacer un papel decorativo muy bonito, muy precioso… va a ser una presentación digna… pero no podemos aspirar todavía. No porque sea Colombia, es que no es el momento”, comentó el profesor Salomón en La Kalle.

La frase llamó la atención porque llega justo en medio de la expectativa mundialista y del deseo de los hinchas de ver a la Selección Colombia compitiendo de igual a igual ante las grandes potencias.

¿Cuáles selecciones serían sorpresa en el Mundial 2026?

Más allá de Colombia, el profesor Salomón también mencionó a dos selecciones que, según su lectura, podrían sorprender durante el campeonato: Portugal y Japón.

A su juicio, ambos equipos cuentan con elementos suficientes para superar las expectativas de muchos aficionados y convertirse en protagonistas del torneo.

Además, incluyó entre los principales candidatos a selecciones como Francia, España, Argentina, Inglaterra y Brasil, países que suelen aparecer en las conversaciones previas al Mundial por su historia, nómina y rendimiento reciente.

Colombia busca ilusionar pese a las predicciones

Aunque las predicciones del profesor Salomón generaron conversación, el desempeño real de Colombia dependerá de lo que ocurra dentro de la cancha. Y ahí, como siempre pasa en el fútbol, ninguna carta, pronóstico o análisis puede reemplazar lo que definan los jugadores durante los partidos.

Por ahora, la Selección Colombia llega al Mundial con la presión natural de un país que quiere volver a ilusionarse. Mientras tanto, este tipo de comentarios siguen alimentando el debate entre quienes creen que la ‘Tricolor’ puede dar un golpe sobre la mesa y quienes prefieren mantener los pies sobre la tierra antes de hablar de grandes objetivos.