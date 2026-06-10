Canadá y Estados Unidos también tendrán sus propias inauguraciones con shows personalizados

Canadá y Estados Unidos tendrán actos inaugurales propios en el Mundial 2026, cada uno antes del primer partido de sus selecciones como anfitrionas, en una decisión que busca darle protagonismo individual a cada país organizador. Sin hablar del evento de México, estos dos encuentros tendrán ceremonias con enfoques diferentes: una más ligada a la identidad local y otra mucho más pensada como espectáculo global.

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En el caso de Canadá, la ceremonia será el 12 de junio en el BMO Field de Toronto, antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El show tendrá una presencia fuerte de artistas canadienses, entre ellos Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi y William Prince.

También aparecen en la programación Elyanna, Sanjoy y Vegedream, lo que le da un componente multicultural al acto, muy acorde con la imagen que Canadá suele proyectar internacionalmente. La intención será presentar al país como anfitrión mundialista con una mezcla de música, diversidad cultural y celebración deportiva, justo antes del debut de su selección ante su público.

Por su parte, Estados Unidos tendrá su ceremonia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. Allí el enfoque será más cercano a un show de entretenimiento masivo, con figuras de alcance internacional como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla. Además, se reportó que Dan + Shay y Purahei Soul participarán en la interpretación de los himnos nacionales, mientras que Jason Sudeikis haría parte de la bienvenida a los aficionados.

En resumen, Canadá buscará una apertura más conectada con su identidad musical, multicultural y local, mientras que Estados Unidos apostará por una puesta en escena de mayor impacto pop e internacional. Ambos actos servirán como antesala para los debuts de sus respectivas selecciones y como una forma de marcar presencia dentro de un Mundial que, por primera vez, tendrá tres países anfitriones.