“Esto es cultura”, Ricardo Henao fue rectificado en vivo por mexicana que caracteriza una catrina

A Ricardo Henao le hicieron una salvedad en pleno noticiero de RCN, mientras entrevistó a una mujer que caracterizaba una catrina, traje que le pidió explicar y si se trataba de algún disfraz, algo que la mujer le dejó bastante en claro.

Todo se dio en la emisión de noticias RCN de este miércoles 10 de junio en la previa del arranque del Mundial 2026 que tendrá su duelo inaugural en ciudad de México.

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Allí, el periodista se cruzó con la mujer a la que entrevistó y le sentenció: "¿Cómo lo podemos denominar, un disfraz, una caracterización?"

Ante su pregunta, la mujer le dejó en claro: “Es una caracterización, no es un disfraz. Esto es cultura”.

“Son tradiciones y pues estoy bien orgullosa de estar aquí en la Ciudad de México. Yo radico en Houston, Texas, pero mis raíces están aquí en México y estoy encantada de poder estar aquí en un evento tan especial como es el Mundial”, añadió ella.

Ante esto, Henao le hizo la claridad: “Le decía que un disfraz porque muchas veces en la época de los disfraces hay muchas mujeres que se disfrazan de Catrina”.

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A lo que ella volvió a dejar en claro: “Para nosotros no es disfraz. Para nosotros es una representación de la cultura mexicana”.

“Es un orgullo poder portar este traje y poder enseñarle a todo el mundo lo que es mi cultura, un poquito de la cultura mexicana y para que vean todos que tenemos una cultura hermosísima y aparte, pues no sé cuánto tiempo han estado ustedes aquí, pero se siente la vibra de México. Los mexicanos somos unas personas, igual que los colombianos, que nos encanta la fiesta y nos encanta recibir a la gente, a toda la gente de todo el mundo con los brazos abiertos”, finalizó la mujer.

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¿Qué es una catrina?

“La Catrina es el ícono más representativo del Día de Muertos en México. Creada originalmente como una calavera con sombrero en 1910 por el caricaturista José Guadalupe Posada bajo el nombre de “La Calavera Garbancera”, su objetivo era hacer una crítica social a las personas que renegaban de sus raíces indígenas para aparentar un estilo de vida europeo.

Fue el muralista Diego Rivera quien, años después, le dio el cuerpo entero y el nombre de La Catrina al incluirla en su famoso mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” (Wikipedia).