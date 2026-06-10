“Me vio entre un tumulto de gente”, Messi emocionó a todos con su gesto con periodista en silla de ruedas

El nombre de Lionel Messi se volvió tendencia por un gesto de humanidad que ocurrió después del amistoso entre Selección Argentina e Selección de Islandia, a pocos días del inicio del Mundial 2026.

El capitán argentino protagonizó una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales al detenerse en una zona de aficionados para atender a Manu González (también identificado en algunos medios como Manu Gutiérrez), periodista y creador de contenido venezolano que se moviliza en silla de ruedas debido a una parálisis cerebral.

Mientras firmaba autógrafos y saludaba a los aficionados, Messi escuchó la insistencia del comunicador, quien intentaba llamar su atención entre la multitud. A pesar de haber cumplido previamente con sus compromisos de prensa en la zona mixta, el astro argentino decidió acercarse, pedir espacio entre los presentes y concederle una breve entrevista.

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Dos preguntas que valieron un sueño

En el corto diálogo, González le consultó a Messi sobre la posibilidad de seguir ampliando sus récords goleadores en los Mundiales.

Sin darle demasiada importancia a las estadísticas individuales, el argentino respondió que su prioridad sigue siendo el rendimiento colectivo.

“Nunca me fijé en los récords individuales. Intento conseguir los objetivos grupales, lo que sea mejor para el equipo”.

Posteriormente, el periodista le preguntó cuándo sintió que estaba listo para disputar una nueva Copa del Mundo, teniendo en cuenta que tras Qatar 2022 muchos creían que sería su despedida.

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Messi explicó que todo se dio de manera natural y que nunca dejó de competir al máximo nivel, razón por la que sigue formando parte del seleccionado albiceleste.

El emotivo mensaje del periodista

Horas después, González compartió el video del encuentro junto a una extensa reflexión que conmovió a miles de usuarios.

“Hay un dicho muy popular que dice: ‘Nunca conozcas a tus héroes’. Una frase que alerta sobre una posible decepción”, escribió al inicio de su publicación.

El comunicador explicó que, como muchos jóvenes de su generación, creció admirando a Messi, aunque su sueño nunca fue conseguir una fotografía o un autógrafo.

“Mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo”, relató.

Según contó, luego de no ser visto durante la atención a medios, decidió acercarse al área donde se encontraban los aficionados. Entre empujones y el tumulto de personas, insistió hasta que el capitán argentino logró escucharlo.

El mensaje completo de Manu González

“Hay un dicho muy popular que dice: “Nunca conozcas a tus héroes.” Una frase que alerta sobre una posible decepción. Leo, como muchos de mi generación, fue mi héroe, me hacía feliz verlo a través de una pantalla o en una barajita. Sin embargo, mi sueño no era hacerme una foto con él o un autógrafo, sino poder entrevistarlo y él como en la cancha entendió toda la jugada, inclusive dio más de lo que le pedía el contexto… Me vio entre un tumulto de gente, a pesar de estar en una silla, y escuchó cuando le dije: “Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor…” Aclaré mi profesión porque no me vio en la zona mixta, en la cual habló largo y tendido, pero por la altura en la que estoy no me había visto, así que me moví hacia donde estaban los fans, y no me importó ser empujado ni golpeado, por alguna razón sabía que si me veía me concedería la nota, y así ocurrió… como cuando veía a Jordi Alba galopar por la izquierda o como vio ese pase imposible a Molina en Catar, no sé como pero logró verme y apartó a todos y no me asistió solamente para un gol, sino para dos. Leo, si lees esto… que ya sería demasiado, solo quiero darte las gracias porque no solo diste otra de tus asistencias imposibles, también me hiciste muy feliz con tu generosidad y ver la cara de mis amigos y familia después de esto no tiene precio”.

Un gesto que se hizo viral antes del Mundial

La escena ocurrió después de la victoria 3-0 de Argentina sobre Islandia en Alabama, en uno de los últimos ensayos de la Albiceleste antes del debut mundialista.

Sin embargo, más allá del resultado o de los récords que continúa acumulando Messi a sus casi 39 años, la imagen que recorrió las redes fue la de un futbolista que se detuvo unos minutos para escuchar a un periodista que luchaba por cumplir uno de los mayores sueños de su carrera.