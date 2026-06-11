Contra todo pronóstico: el árbitro somalí vetado del Mundial pitará una final europea

Omar Abdulkadir Artan pasó en cuestión de días de quedarse sin Mundial a recibir una de las designaciones más llamativas del fútbol internacional. El árbitro somalí, que no podrá participar en la Copa del Mundo 2026 después de que se le negara la entrada a Estados Unidos, fue elegido por UEFA para dirigir la Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Aston Villa.

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Lo que faltaba. En medio de una polémica que mezcló fútbol, migración y decisiones políticas, Artan terminará pitando un partido de altísimo perfil en Europa, programado para el 12 de agosto en Salzburgo, Austria, según reportaron The Guardian y El País.

Omar Artan dirigirá PSG vs Aston Villa

La designación no pasó desapercibida, especialmente porque Artan venía de ser noticia por una razón completamente diferente. AP informó que el juez somalí no podrá arbitrar en el Mundial luego de ser inadmitido en Estados Unidos al llegar al aeropuerto de Miami desde Estambul. La autoridad migratoria estadounidense habló de “preocupaciones de verificación” y FIFA señaló que las decisiones de ingreso al país anfitrión no dependen del organismo.

Contra todo pronóstico, UEFA decidió abrirle una puerta inmediata. De acuerdo con The Guardian, el nombramiento se dio en colaboración con la Confederación Africana de Fútbol, CAF, en medio de un acuerdo de cooperación entre ambas entidades. La jugada no solo reconoce su nivel arbitral, sino que también aparece como un respaldo institucional después de un episodio que generó bastante molestia en Somalia.

De quedarse sin Mundial a una final europea

Artan no es un desconocido en el arbitraje africano. El País reportó que fue reconocido como Árbitro Masculino del Año 2025 por la CAF, un dato que ayuda a entender por qué su elección para la Supercopa no puede verse únicamente como un gesto simbólico.

The Guardian también señaló que el árbitro tenía visa válida, pero aun así fue rechazado en Estados Unidos, país que mantiene restricciones migratorias que afectan a Somalia. Tras su regreso, Artan fue recibido en Mogadiscio como un héroe, en una muestra de lo que significaba para su país tener representación arbitral en el Mundial.

Ahora, el somalí tendrá una especie de revancha deportiva. No estará en la Copa del Mundo, pero sí será el encargado de impartir justicia en un duelo europeo que enfrentará al PSG contra Aston Villa, dos clubes que llegan a disputar un título internacional con todos los reflectores encima.

Preocupante para FIFA por el precedente que deja el caso, pero alentador para Artan desde lo profesional. El fútbol le quitó una vitrina mundialista por una decisión migratoria, pero UEFA terminó entregándole otra igual de resonante en Europa. El 12 de agosto, en Salzburgo, el árbitro somalí no solo pitará una final: también cargará con una historia que ya superó las líneas de la cancha.