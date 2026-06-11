“Enano cagón”: Levy Rincón no se guardó nada y arremetió contra De la Espriella por supuestos autoatentados

Levy Rincón volvió a generar conversación en redes sociales por cuenta de una fuerte crítica contra Abelardo de la Espriella, en medio de una campaña presidencial que, más allá de propuestas y debates, ha estado marcada por acusaciones cruzadas bastante delicadas.

El youtuber petrista reaccionó a la controversia por los supuestos “autoatentados” que han entrado en la discusión electoral y lanzó una dura pulla contra De la Espriella. En su publicación, Rincón llamó al candidato “Tigre de Temu”, lo acusó de supuestamente “inventarse autoatentados” y también cuestionó que, según él, solo acepte debates si son en Semana y moderados por Vicky Dávila.

La frase no pasó desapercibida porque Rincón, fiel a su estilo frontal y sin muchos filtros, también se burló de la postura patriótica de De la Espriella y lo comparó con “Pinochito”, en una crítica que rápidamente empezó a moverse entre usuarios que siguen la pelea política en X.

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La polémica por los supuestos autoatentados a Abelardo de la Espriella

El comentario de Levy Rincón aparece en un contexto bastante delicado. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella han cruzado acusaciones sobre presuntos “autoatentados” que, según cada campaña, podrían buscar incidir en la segunda vuelta presidencial en Colombia. El medio español reportó que Cepeda denunció que el equipo de De la Espriella estaría planeando un supuesto montaje de atentado contra sí mismo, mientras que De la Espriella respondió con una acusación similar contra la campaña de Cepeda.

Eso sí, en medio de todo este rifirrafe, el mismo reporte señala que ambos sectores evitaron presentar pruebas públicas concretas sobre esas acusaciones, por lo que cualquier señalamiento debe manejarse con cuidado y sin darlo como hecho probado.

Levy también metió a Vicky Dávila en la discusión

Otro de los puntos que más llamó la atención fue la referencia a Vicky Dávila y Semana. Rincón sugirió que De la Espriella solo aceptaría debatir en ese escenario y con esa moderación, una crítica que conecta con el ambiente de desconfianza que suele rodear a los debates políticos en plena campaña.

Además, el youtuber mencionó a Donald Trump, en una alusión a los señalamientos sobre la cercanía discursiva de De la Espriella con el estilo político del expresidente estadounidense.

En medio de la segunda vuelta, un grupo de eurodiputados rechazó la intervención de Trump en la elección colombiana, al considerar que sus declaraciones podían afectar la soberanía y el pluralismo democrático del país.

Abelardo de la Espriella

Una campaña cada vez más subida de tono

Lo cierto es que el trino de Levy Rincón no aparece en el vacío. La segunda vuelta presidencial se ha movido entre denuncias, acusaciones, pullas personales y un ambiente político cada vez más tenso. En ese escenario, las palabras del youtuber se suman a una conversación que ya no solo se juega entre candidatos, sino también entre influenciadores, periodistas, seguidores y contradictores en redes sociales.

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Dio de qué hablar, como suele pasar con Levy, pero también deja una pregunta de fondo: hasta dónde puede escalar una campaña cuando los señalamientos más graves empiezan a circular primero en redes y después terminan marcando la agenda pública.