De la Espriella montó camión de tatuajes gratis para que sus votantes se hagan tigres gratis en su piel

La segunda vuelta presidencial no solo se está jugando en debates, entrevistas y adhesiones políticas. También se está moviendo en las calles, en redes sociales y en estrategias que parecen más cercanas a una campaña de marca que a una contienda política tradicional, como el regalar tatuajes.

En Bogotá, la campaña de Abelardo de la Espriella montó un camión móvil acondicionado como estudio de tatuajes para que sus seguidores se tatuaran tigres totalmente gratis, según se observa en un video conocido por este medio.

La escena llamó la atención porque el tatuaje no es un símbolo menor: el tigre se ha convertido en uno de los emblemas más reconocibles de la campaña de De la Espriella, usado por sus seguidores como una forma de identidad política en redes sociales, prendas, piezas gráficas y mensajes de respaldo.

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Un camión de tatuajes en plena campaña presidencial

El vehículo fue visto en Bogotá y funcionaba como una especie de estudio ambulante, donde simpatizantes podían marcarse la piel con la figura del tigre sin pagar. En medio de una campaña marcada por la polarización, la estrategia despertó conversación por lo inusual: ya no se trata solo de portar una camiseta, ondear una bandera o compartir una publicación, sino de llevar el símbolo político en el cuerpo.

El episodio muestra cómo las campañas actuales no solo buscan votos, sino también pertenencia. En una elección tan cerrada, cada gesto se convierte en mensaje, y cada símbolo puede funcionar como una forma de comunidad entre los seguidores.

En el caso de De la Espriella, esa construcción visual ha sido parte central de su campaña. El tigre aparece como una imagen de fuerza, carácter y confrontación, elementos que también han marcado buena parte del tono discursivo del candidato durante la contienda.

¿Cómo quedó la primera vuelta presidencial?

El contexto electoral explica por qué este tipo de estrategias adquieren tanta visibilidad. Abelardo de la Espriella llegó a la segunda vuelta después de quedar primero en la primera jornada electoral con 43,7 % de los votos, mientras Iván Cepeda obtuvo 40,9 %, de acuerdo con cifras reportadas por AP.

La diferencia entre ambos fue estrecha, por lo que la segunda vuelta se convirtió en una disputa por cada voto. Los ciudadanos que apoyaron otras candidaturas, los indecisos y quienes no participaron en la primera jornada ahora son claves para definir quién llegará a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella Foto Abelardo de la Espriella: Publimetro y redes sociales Abelardo de la Espriella

La segunda vuelta será el 21 de junio

De la Espriella y Cepeda volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio, en una jornada que definirá el rumbo político del país. La campaña ha estado atravesada por acusaciones cruzadas, debates legales, choques en redes sociales y una fuerte batalla simbólica entre los sectores que respaldan a cada candidato.

En ese ambiente, el camión de tatuajes gratis no pasa como una simple curiosidad. Es una muestra de cómo la política también está entrando en terrenos más emocionales, visuales y virales, donde la identidad del votante se expresa más allá del discurso.

Para algunos seguidores, tatuarse un tigre puede ser una forma de compromiso con una causa política. Para otros, la escena abre preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las campañas para convertir una candidatura en una marca personal y colectiva.

Lo cierto es que, con la segunda vuelta encima, cada imagen cuenta. Y si antes las campañas buscaban que la gente llevara una gorra, una camiseta o un afiche, ahora la conversación llegó a otro nivel: llevar el símbolo político directamente en la piel.