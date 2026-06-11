De la Espriella respondió a denuncia de Cepeda por presuntos nexos paramilitares: “Cortinas de humo, entraste en pérdida”

La pelea entre los candidatos presidenciales Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda escaló a un nuevo nivel judicial y diplomático, luego de que Cepeda anunciara una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra su rival por presuntos vínculos con estructuras paramilitares.

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De la Espriella respondió señalando que la acción de Cepeda sería una “cortina de humo” y relacionó la denuncia con una carta que, según el propio candidato, envió días atrás al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en la que alertó sobre una supuesta presión de grupos armados ilegales en regiones del país de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca “paraco”. Cortinas de humo: entraste en pérdida Cepeda", dijo De la Espriella en su respuesta pública.

Adición agregó una carta fechada el 6 de junio de 2026, dirigida a Landau, De la Espriella agradece las declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre la integridad electoral en Colombia y asegura que, en zonas del suroccidente pacífico, la segunda vuelta del próximo 21 de junio estaría siendo afectada por el control territorial de organizaciones armadas ilegales.

Según el documento adjunto por el candidato, “no se trata de abstracciones de la política colombiana”, sino de organizaciones que Colombia y Estados Unidos consideran criminales o terroristas. En esa comunicación, De la Espriella mencionó a las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el ELN y el Clan del Golfo, y sostuvo que estarían usando su control territorial para “orientar el voto hacia una sola candidatura”.

De la Espriella dice que no acusa directamente a Cepeda

Uno de los puntos centrales de la carta es que De la Espriella aclara que no está afirmando que Cepeda haya dirigido esas acciones. “No sostengo que mi oponente haya dirigido estos actos; él ha negado cualquier participación”, escribió el candidato en el documento.

Sin embargo, sí planteó que, a su juicio, organizaciones designadas como terroristas estarían coaccionando el voto en favor de una candidatura. También aseguró que su intención no era pedirle a otro país que defendiera el voto colombiano, sino poner en conocimiento de Estados Unidos hechos que considera graves por involucrar a grupos armados.

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¿Qué denunció Iván Cepeda?

Cepeda, por su parte, anunció que presentó una denuncia contra De la Espriella ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. Según explicó en rueda de prensa, la acción se relaciona con tres presuntos delitos: concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito, asociados, según su denuncia, con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El candidato también dijo que la denuncia incluye elementos que, según él, han aparecido en escenarios judiciales, de documentación y de esclarecimiento de la verdad, como la JEP y Justicia y Paz. En su exposición, Cepeda sostuvo que busca que se investigue el grado de presunto involucramiento de De la Espriella con estructuras paramilitares y pidió reactivar indagaciones en la Fiscalía.

Iván Cepeda acudió a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional por presuntos vínculos de De la Espriella con grupos paramilitares, en una denuncia que entra de lleno en la recta final de la segunda vuelta presidencial.

Por ahora, ninguno de estos señalamientos constituye una decisión judicial de fondo. Tanto las acusaciones de Cepeda como las afirmaciones de De la Espriella hacen parte de una disputa política y jurídica que se intensifica a pocos días de la votación.