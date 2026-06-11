Abelardo De la Espriella podrá volver a usar la camiseta de la Selección Colombia en campaña: juez tumbó la restricción

Foto Abelardo De La Espriella denuncia plan contra su vida y señala red de compra de votos en campaña de Iván Cepeda.

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella sí podrá volver a usar la camiseta de la Selección Colombia en eventos políticos de su campaña presidencial, luego de que una nueva decisión judicial dejara sin efectos la medida cautelar que se lo había prohibido días atrás.

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La decisión fue tomada por el Juzgado 62 Penal de Bogotá, que estudió una tutela presentada por un ciudadano en contra de la orden emitida previamente por el Juzgado 120 Penal Municipal de la misma ciudad. Esa primera medida había generado debate nacional porque restringía el uso de la camiseta del combinado nacional en actos proselitistas.

Según la nueva determinación judicial, la prohibición anterior fue considerada “desproporcionada, ambigua y carente de sustento”. Además, el despacho sostuvo que la orden podía afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

El juzgado también cuestionó que la medida inicial no definiera con claridad sobre quiénes recaía la prohibición ni cuál era exactamente su alcance. Para el despacho, esa falta de precisión generaba un escenario de incertidumbre jurídica, pues no quedaba claro si la restricción aplicaba solo al candidato, a su movimiento político, a sus simpatizantes o a cualquier persona que participara en eventos de campaña.

¿Por qué habían prohibido el uso de la camiseta?

La controversia comenzó después de que el Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá aceptara una medida provisional dentro de una tutela en la que se cuestionaba el uso de la camiseta de la Selección Colombia como parte de la campaña presidencial de De la Espriella.

En esa primera decisión, la jueza consideró que el uso político de la camiseta podía afectar derechos como la igualdad, la no discriminación y la libertad de elegir y ser elegido. El argumento central era que una prenda asociada a la Selección Colombia, que representa a millones de ciudadanos en un contexto deportivo, no debía convertirse en un símbolo ligado a una candidatura específica.

Sin embargo, el nuevo juzgado no compartió esa lectura. Para el Juzgado 62 Penal, la restricción no cumplía con los requisitos de necesidad y urgencia que debe tener una medida provisional de tutela. Por eso, resolvió revocarla.

La discusión por los símbolos patrios sigue abierta

Aunque De la Espriella podrá usar la camiseta de la Selección Colombia, eso no significa que todas las decisiones judiciales relacionadas con su campaña hayan quedado sin efecto.

En otro proceso distinto, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la campaña retirar propaganda política que incluyera símbolos patrios como la bandera, el escudo nacional, imágenes de las Fuerzas Armadas y otros elementos asociados a la identidad nacional. Esa medida también ha sido discutida en medio del ambiente electoral.

Por eso, el caso tiene dos caminos separados: por un lado, la camiseta de la Selección Colombia, cuya prohibición fue revocada y por otro, el uso de símbolos patrios en piezas de campaña, asunto que continúa generando controversia jurídica y política.

La discusión se da en plena campaña presidencial y en medio de un ambiente electoral marcado por decisiones judiciales, tutelas y cuestionamientos sobre los límites entre propaganda, símbolos colectivos y libertad de expresión. En los últimos días, distintos procesos han llevado el debate electoral del terreno de las propuestas al de los tribunales.