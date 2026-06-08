Hermana de Mary Méndez se habría despachado contra Petro y reiteró que está hundiendo a su candidato, “guerrillero borracho”

Adentrarse en el entorno de las grandes personalidades del entretenimiento en Colombia suele desvelar nexos familiares que comparten mucho más que el simple parecido físico. Este es el caso de Annie Méndez, la hermana gemela de la reconocida y polémica presentadora de ‘La Red’ de Caracol Televisión, Mary Méndez. Aunque Annie ha preferido construir un perfil profesional independiente y alejado de los focos de la pantalla chica, su fuerte temperamento, madurez y carácter directo frente a los acontecimientos de la realidad nacional la han posicionado como una voz activa en el mundo digital.

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Desde el interés que despierta su parentesco con la famosa samaria, sus contundentes opiniones políticas suelen generar de inmediato reacciones divididas y varios comentarios entre los usuarios. Su nombre se ubicó en el centro de la atención tras publicar un explosivo y contundente mensaje en su cuenta oficial de ‘X’. Con una gran dosis de crudeza y un tono que no se guardó absolutamente nada, la hermana de la presentadora arremetió, al parecer, en contra el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionando el uso que el mandatario le da a sus canales de comunicación en plena contienda electoral y elevando una directa, aunque irónica, solicitud al magnate y dueño de la plataforma, Elon Musk.

“Iba a solicitar muy respetuosamente a @elonmusk que por favor le cerrara la cuenta de @X al guerrillero borracho drogadicto al estarla usando para pasar por encima de la ley y hacer campaña política, pero me di cuenta que lo único que está logrando es hundir más a su candidato”, plasmó textualmente Annie Méndez, desatando una fuerte controversia.

Sus inesperadas declaraciones reflejan la alta tensión que se respira en el panorama político del país a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial. Cabe resaltar que en su descripción de la misma red se define como “extrema derecha” apoyando por supuesto a Abelardo de la Espriella como candidato.

¿Cuál es la empresa de Mary Méndez?

Mary Méndez es la fundadora y propietaria de Fitcook, una exitosa compañía de alimentos saludables que nació de su profunda pasión por el bienestar, el ejercicio y la nutrición consciente. La marca se ha convertido en un referente del mercado nacional gracias a su variada línea de panes, galletas y productos de repostería libres de azúcares y harinas refinadas, demostrando la madurez comercial de la presentadora en un entorno completamente alejado del ruido del entretenimiento.