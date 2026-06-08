Andrea Serna, del ‘Desafío’, rompió el silencio y confesó que padeció cáncer de tiroides, “Dios, esto está pasando”

Andrea Serna es, sin lugar a dudas, una de las presentadoras más queridas, respetadas e icónicas de la televisión colombiana, logrando entrar a los hogares de millones de ciudadanos con un sello indiscutible de elegancia, rigor y profesionalismo. A lo largo de una impecable trayectoria en el entretenimiento nacional, la caldense ha sabido ganarse el corazón del público, convirtiéndose actualmente en la conductora estrella del ‘Desafío’ de Caracol Televisión.

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Precisamente por el inmenso cariño y la admiración que despierta en todo el país, su decisión de abrir su corazón en redes sociales para compartir un capítulo tan íntimo y complejo de su salud tomó por sorpresa a su audiencia, despertando de inmediato total solidaridad hacia ella.

Su nombre se ubicó en el centro de la atención tras publicar un extenso y emotivo video en su cuenta oficial. Andrea confesó que le extirparon la tiroides hace aproximadamente 10 años debido a una neoplasia papilar o mejor conocido como cáncer de tiroides. Todo comenzó por una casualidad médica: asistió a urgencias por unos intensos dolores de cuello que la dejaron bloqueada y, tras una resonancia de columna, el ortopedista descubrió incidentalmente unos nódulos en su tiroides. A partir de allí, inició un maduro proceso de monitoreo continuo junto a su especialista, el cirujano José Antonio Jaquim, un camino que coincidió con una de las etapas más importantes de su vida.

“En el entretanto, en medio de todos los chequeos y toda la historia, quedé embarazada... Nace mi hija, retomo mis chequeos... hasta que un día me dice el doctor: vamos con una biopsia. En la segunda ya se confirma, neoplasia papilar. Les digo algo, yo soy tranquila... pero cuando abro el examen, ahí mismo en la clínica, y leo que está confirmado, o sea, cómo será que recuerdo el banquito en el que me senté. Me senté y dije: Dios, Dios, Dios, Dios, esto está pasando”, detalló con total tranquilidad frente a las cámaras.

Según relató al estar los nódulos en el centro, los especialistas retiraron la tiroides completa, pero la intervención fue tan limpia que no requirió terapias de yodo radiactivo. Tras un breve periodo de adaptación para regular su medicamento de reemplazo hormonal, la presentadora se encuentra perfectamente.

Con su testimonio de vida la presentadora de Caracol buscó convertirse en un apoyo para quienes están atravesando por una situación similar, dejando una profunda reflexión sobre la importancia de mantener los chequeos médicos al día y no descuidar la salud.

¿Quién es el esposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

Desde hace más de una década, Andrea Serna comparte su vida y la crianza de su pequeña Emilia junto al reconocido empresario cartagenero Juan Manuel Barraza. La pareja ha logrado consolidar una de las relaciones más estables y maduras, manteniendo su complicidad completamente alejada del ruido mediático de las redes sociales.