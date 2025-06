Mary Méndez, de ‘La Red’, confesó lo difícil que es ser empresaria en Colombia, “uno no trabaja para uno…”

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación con mayor acogida en el país, encargándose de brindar información de primera mano a los televidentes, pero también entretenerlos las 24 horas del día a partir de una amplia gama de contenidos. Uno de ellos es ‘La Red’, es que está presente durante los fines de semana, dando a conocer los principales hechos que rodean a la industria del entretenimiento, contando con un grupo de presentadores como lo son Carlos Vargas, Frank Solano, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Mary Méndez, quien recientemente

La samaria desde hace varios años se ha destacado en el programa ‘La Red’, contando así con un cariño especial entre los televidentes, sin dejar de lado, que fuera del set de Caracol cuando con su propia empresa, siendo bastante reconocida en Colombia, contando con productos como panes, mogollas, cocadas, stevia, entre otros, los cuales están presentes en grandes superficies.

Hace pocos días, la presentadora de ‘La Red’ estuvo haciendo parte de ‘Sinceramente Cris’, programa de Cristina Estupiñán, donde reveló varios detalles de su vida, pero también lo complejo que ha sido sacar a flote una empresa en un país como Colombia, donde los problemas están a la orden del día y por ende, se deben cumplir con cada una serie de mecanismos dados a conocer por el gobierno.

“Ellos tienen que entender que yo cargo con un peso muy grande y a veces la gente no se da cuenta de eso, porque yo no expongo mis tragedias ni nada de eso.

De pronto en algún momento me gustaría hacerlo, he pensado en charlas con esto para mostrarle a la gente como uno puede de verdad estar en un hueco muy profundo y sacar la cabeza de nuevo porque esa es la vida del empresario colombiano. Porque los empresarios colombianos todos los días nos vemos con la cabeza metida en un hueco (…) La gente piensa que uno está millonario, véalo vendiendo panes a 13.000 pesos

(…) La gente no sabe todo el trabajo que hay detrás y que uno se queda es con esto, que ni siquiera va para los bolsillos, si no va para reinvertir y para las entidades que hay pagarles. En este país uno no trabaja para uno, sino para las entidades del país que ya todos sabemos cuáles son", fueron las declaraciones expuestas por parte de Mary Méndez.