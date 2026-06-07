La nueva estrategia de Abelardo De La Espriella para llevarse los votos del centro

A menos de dos semanas de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, la campaña de Abelardo De La Espriella parece haber identificado una de sus principales fortalezas para conquistar a los votantes de centro e independientes: la figura de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

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De acuerdo con un informe publicado por la revista Semana, el exministro de Hacienda y exrector universitario se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la contienda electoral, al punto de ser considerado dentro de la campaña como una pieza fundamental para ampliar la base de apoyo del candidato que ganó la primera vuelta presidencial con más de 10 millones de votos.

La creciente visibilidad de Restrepo quedó reflejada en una escena que se volvió viral tras las elecciones del pasado domingo. Según relata la publicación, una vez se confirmó el contundente resultado de la primera vuelta, De La Espriella recibió a su compañero de fórmula en su residencia de Barranquilla.

Las imágenes mostraron al candidato presidencial corriendo emocionado hacia Restrepo para abrazarlo en medio de la celebración familiar. El gesto fue interpretado por muchos simpatizantes como una muestra de la cercanía que han construido ambos dirigentes durante la campaña.

José Manuel Restrepo gana protagonismo en la campaña

Según destacó la revista Semana, durante la jornada electoral Restrepo también llamó la atención por el entusiasmo que despertó entre ciudadanos y seguidores.

El entonces candidato vicepresidencial acudió a votar en Bogotá vistiendo una camiseta de la Selección Colombia, una imagen que rápidamente se difundió en redes sociales y que generó comentarios favorables entre quienes lo consideran una figura técnica y moderada dentro de la fórmula electoral.

El propio Abelardo De La Espriella reconoció en entrevista con la revista el impacto político que ha tenido su compañero de campaña.

El candidato afirmó que inicialmente no pensó que Restrepo pudiera representar un caudal importante de votos, pero aseguró que la respuesta ciudadana terminó sorprendiendo incluso a los integrantes de su equipo.

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Según relató, el exministro ha desarrollado una conexión especial con los ciudadanos durante los recorridos y eventos públicos realizados en diferentes regiones del país.

La estrategia para atraer a los votantes del centro

La apuesta adquiere especial importancia en un escenario donde millones de votos siguen sin un respaldo definido.

Tras la primera vuelta presidencial, varios dirigentes políticos ubicados en el centro del espectro ideológico optaron por no apoyar públicamente ni a Abelardo De La Espriella ni a Iván Cepeda, dejando en libertad a sus seguidores para decidir su voto.

Ese universo electoral incluye sectores cercanos a figuras como Sergio Fajardo, Claudia López y Juan Daniel Oviedo, cuyos electores podrían resultar decisivos en la definición de la Presidencia.

De acuerdo con el análisis presentado por la revista Semana, la presencia de José Manuel Restrepo busca precisamente generar confianza entre quienes sienten reservas frente a una propuesta de derecha más firme representada por De La Espriella.

Su experiencia como académico, rector universitario y exministro es vista por la campaña como un elemento capaz de transmitir tranquilidad en temas económicos, fiscales e institucionales.

Incluso, durante los últimos días, simpatizantes han compartido mensajes en redes sociales destacando la figura de Restrepo y resaltando su trayectoria profesional.

Lejos de incomodar a De La Espriella, ese fenómeno ha sido recibido positivamente dentro de la campaña.

Una relación política que se fortalece

Otro de los aspectos destacados por la revista es la relación de confianza que se ha consolidado entre ambos dirigentes.

Según explicó De La Espriella, cuando decidió buscar una fórmula vicepresidencial encontró en Restrepo un aliado con el que comparte visiones sobre el futuro del país y con quien ha construido una relación cercana.

El candidato presidencial aseguró que su compañero no tendrá un papel simbólico dentro de un eventual gobierno.

Por el contrario, sostuvo que asumiría responsabilidades estratégicas en áreas como economía, educación, relaciones internacionales y articulación con varios ministerios.

De La Espriella afirmó que Restrepo participará activamente en las decisiones de gobierno y tendrá un rol relevante en la formulación de políticas públicas.

Restrepo habla de gobernar y unir al país

En declaraciones recogidas por la revista Semana, José Manuel Restrepo también explicó cuál sería su papel dentro de una eventual administración.

El exministro señaló que su prioridad será contribuir a la construcción de consensos y al fortalecimiento de las relaciones internacionales de Colombia.

Asimismo, indicó que buscará servir como puente entre el gobierno y sectores estratégicos de la economía nacional.

Restrepo destacó además que una de las características que ha encontrado en De La Espriella es la disposición para trabajar en equipo y abrir espacios a diferentes perfiles profesionales.

Según manifestó, ambos provienen de sectores distintos a la política tradicional, lo que ha facilitado una relación basada en la complementariedad y no en la competencia interna.

Voces que respaldan la fórmula presidencial

La estrategia también ha recibido respaldo de diferentes dirigentes políticos.

El senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, aseguró ante Semana que la fórmula representa la unión de dos trayectorias diferentes pero complementarias.

Según señaló, Restrepo aporta experiencia técnica y credibilidad, mientras que De La Espriella representa liderazgo político y capacidad de convocatoria.

Por su parte, Carlos Alonso Lucio, director programático de la campaña, afirmó que el reconocimiento que recibe Restrepo debe interpretarse como una fortaleza del proyecto político en su conjunto.

En la misma línea se pronunció la congresista de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, quien sostuvo que la fórmula combina liderazgo político con rigor técnico en un momento en que Colombia enfrenta importantes desafíos económicos y fiscales.

La dirigente destacó especialmente la experiencia de Restrepo en temas relacionados con finanzas públicas, crecimiento económico y manejo institucional.

El factor que podría inclinar la balanza

Mientras la campaña de Iván Cepeda busca tender puentes hacia los sectores independientes mediante llamados al diálogo y la concertación, la estrategia de Abelardo De La Espriella parece enfocarse en fortalecer la imagen de moderación y capacidad técnica a través de su fórmula vicepresidencial.

A pocos días de la elección definitiva, el protagonismo que ha adquirido José Manuel Restrepo podría convertirse en uno de los factores determinantes para atraer a los votantes que aún permanecen indecisos.

Con millones de sufragios en disputa y una elección que promete ser una de las más reñidas de los últimos años, la campaña del candidato barranquillero apuesta a que la combinación entre liderazgo político y experiencia técnica termine convenciendo a quienes buscan una alternativa de gobierno con capacidad de gestión y estabilidad institucional.

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Si esa estrategia logra traducirse en votos, Restrepo podría convertirse no solo en el compañero de fórmula de De La Espriella, sino también en una de las figuras decisivas para definir el rumbo político de Colombia a partir del próximo 7 de agosto.