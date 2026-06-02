¿Petro renunciará a la Presidencia para unirse a campaña de Iván Cepeda? esto respondieron desde la Casa de Nariño

En los últimos días, han comenzado a circular rumores alrededor de una posible renuncia del presidente Gustavo Petro para apoyar al candidato Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esto, porque el mandatario ha mostrado su apoyo abiertamente hacia el aspirante del Pacto Histórico y, de hecho, afirmó: “Yo tomaré mis propias decisiones”.

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Sugerencias desde varios sectores

“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, dijo también, abriendo la puerta a una decisión que sería inédita en la historia reciente. Incluso, voces como el embajador de Brasil Alfredo Saade, ahora suspendido por presunta participación en política, le pidieron que renunciara: “Presidente @petrogustavo victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras, renuncie al cargo demuestre como es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”.

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Además, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, hizo un llamado a la necesidad de equidad en las elecciones frente a la múltiples declaraciones de Petro sobre los candidatos y resultados electorales. En entrevista con Blu Radio, aseguró que para que el jefe de Estado pueda hacerle campaña a Iván Cepeda, “podría renunciar a la presidencia para convertirse en militante del Pacto Histórico y dejar de representar la unidad nacional”.

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Lo que dijo la mano derecha de Petro

Sin embargo, desde la propia Casa de Nariño frenaron en seco los rumores. El jefe de Despacho de la Presidencia, Raul Moreno, mano derecha del mandatario, sentenció con contundencia en X: “El presidente no va a renunciar”.

Su aclaración se dio ante una publicación donde señalaban: “Si el presidente va asumir el liderazgo de la campaña de Cepeda debe renunciar. Cepeda no puede guardar silencio frente a este apoyo de talante totalitario del presidente en campaña abierta”.