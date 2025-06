Mary Méndez confesó que con su hermana gemela intentaron hacerse pasar la una por la otra

‘La Red’es un popular programa de farándula del Canal Caracol, el cual es trasmitido todos los sábados en horas de la tarde, siendo un espacio de chismes y algunos análisis en situaciones que giran en torno de las celebridades del mundo de la farándula en Colombia. El show televisivo también es conocido por sus carismáticos presentadores, como Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo, Mary Méndez y Juan Carlos Giraldo, que con su energía cautivan a todos los televidentes año tras año.

Algo que muchos no saben, es que Mary tiene una hermana gemela, se trata de Annie Méndez, que también tiene 49 años y a pesar de que su parecido no sea como antes, si recuerdan que en su infancia no las diferenciaban. Mary pasó por la emisora Vibra, donde le preguntaron por Annie y si alguna vez habían intentando hacerse pasar la una por la otra.

Mary contestó que si, que esto sucedió durante su adolescencia y a pesar de que lo intentaron para probar al novia de su hermana, pues estudiaban en diferentes colegios y un día decidieron intercambiarlos. Sin embargo, el novio de Annie se daría cuenta y le preguntaría a Mary sobre qué hacia con el uniforme de su hermana. Además enfatizo que el parecido fue disminuyendo, pero que de pequeñas hasta su propia madre las confundía.

¿Qué hace la hermana de Mary Méndez, presentadora de Caracol?

Annie Méndez, además de ser la hermana gemela de Mary Méndez, también es una de las fundadoras de la empresa de la presentadora de ‘La Red’, conocida como ‘Fit Cook, by: Mary Méndez’, enfocada en productos saludables entre panes, mogollas, stevia, granola, entre otros, y por ende, Annie sería la mano derecha de la conductora debido a la serie de compromisos con los que cuenta y además del esfuerzo que requiere sacar adelante una empresa.

Sin embargo, este no es el único rol que cumple, la hermana de la presentadora de Caracol, pues aunque su prioridad es su familia, también ha buscado darse a conocer por medio de las redes sociales. Si bien, su cuenta de TikTok ahora es privada, sobrepasa los más 635 mil seguidores, mientras que en Instagram alcanzo los 800 mil seguidores.