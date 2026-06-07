WestCol y su sorpresiva respuesta a la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda tras invitarlo a hacer un ‘stream’

En un escenario donde los creadores de contenido arrastran millones de interacciones y mueven masas juveniles, los acercamientos con las diferentes campañas políticas se han convertido en un verdadero polvorín de opiniones cruzadas. Sin embargo, lo que prometía ser un histórico y pacífico encuentro cultural terminó por transformarse en un inesperado desplante digital, dejando fríos a los estrategas políticos tras la tajante postura del ‘streamer’ antioqueño, quien decidió dar un paso al costado y redefinir su rol frente al debate público del país.

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Precisamente, la controversia se encendió luego de que Aída Quilcué, reconocida lideresa indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, en su cuenta de X abriera las puertas de su comunidad para una transmisión conjunta. Tras explicar detalladamente que debió consultar la decisión colectiva con los sabedores espirituales por tratarse de un territorio sagrado, Quilcué lanzó una afectuosa bienvenida al paisa: “@WestCOL, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream. Estoy segura de que Colombia podrá descubrir, a través de sus canales, los orígenes de nuestra sociedad”.

Sin embargo, la invitación duró poco. Días después, el propio creador de contenido declinó la llamativa propuesta, argumentando que en esta crucial etapa de segunda vuelta sus seguidores le exigen un rol mucho más estricto y transparente.

“Muchas gracias por la invitación, Doña Aida, me siento muy honrado... Sin embargo, actualmente en segunda vuelta mi comunidad me pide, más allá de conocer a los candidatos, hacer debates y escuchar propuestas concretas. Quiero ser lo más transparente posible para el país en esta etapa” aseguró WestCol, dejando claro que está enfocado en organizar debates formales con jóvenes de todas las líneas de pensamiento, aunque dejó abierta la puerta para conocer las raíces indígenas en un futuro.

¿Quién es la pareja de WestCol?

Actualmente, el corazón del famoso ‘streamer’ está ocupado por la influenciadora colombiana Luisa Castro, con quien ha conformado una pareja mediática y comentada del ecosistema digital. Tras un historial de idas y vueltas amorosas que mantuvieron en vilo a millones de internautas, ambos creadores de contenido decidieron darle una nueva oportunidad a su romance, presumiendo su lujoso estilo de vida y sus proyectos juntos a través de románticas postales que se vuelven virales en cuestión de minutos.