WestCol sacó las ‘garras’ a periodistas que lo criticaron por sus streams con Uribe, Petro y De la Espriella

WestCol volvió a prender la conversación en redes, pero esta vez no fue por una pelea, una colaboración musical o una transmisión de entretenimiento, sino por su respuesta directa a varios periodistas que, según él, cuestionaron que un streamer tenga entrevistas con personajes de peso en la política colombiana.

El creador de contenido, cuyo nombre real es Luis Villa, ha venido ocupando un espacio que antes parecía reservado para medios tradicionales: las entrevistas políticas de alto impacto. En sus transmisiones han aparecido figuras como el presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, más recientemente, Abelardo de la Espriella, quien cerró su campaña presidencial en una conversación emitida por el canal de WestCol en Kick.

La entrevista de De la Espriella con WestCol llegó a reunir a más de 250.000 espectadores en Kick, una cifra que ayuda a entender por qué estas transmisiones dejaron de ser solo un tema de entretenimiento y pasaron a meterse de lleno en la conversación pública nacional.

Hija de Abelardo bailando con Westcol La Plena

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WestCol respondió a quienes lo criticaron

En medio de esa discusión, WestCol salió a defender su trabajo y lanzó un mensaje bastante directo contra quienes lo han criticado desde el periodismo.

“Salen algunos periodistas a decir que un ‘peladito’ como yo no debería tener estas entrevistas. Yo solo les digo que no hablen porque ellos no entienden, están atrasados de lo que creen. Ellos no me pueden enseñar a mí a hacer un stream, porque yo me volví conocido por mi trabajo hace más de 6 años, y ellos en ese tiempo solo les alcanzó para ser periodistas”, expresó WestCol.

La frase, como era de esperarse, generó conversación. Por un lado, están quienes consideran que los creadores de contenido lograron conectar con audiencias jóvenes que muchas veces no consumen entrevistas políticas en televisión, radio o prensa. Por otro, están quienes cuestionan si este tipo de espacios tienen suficiente rigor para tratar temas electorales o de interés público.

El caso de WestCol muestra un cambio que ya no se puede ignorar: los políticos están buscando nuevos escenarios para hablarle a la gente. Y en esa lista, los streams ya no son secundarios.

La diferencia está en el formato. Mientras los medios tradicionales suelen manejar entrevistas con tiempos, contrapreguntas y estructuras más rígidas, los streams funcionan con una lógica más conversacional, extensa y cercana al lenguaje de internet. Eso, para muchos seguidores, hace que los invitados se vean menos acartonados. Para sus críticos, en cambio, puede abrir la puerta a conversaciones con menos filtro.

Lo cierto es que WestCol sacó pecho por el lugar que ha construido. Más allá de si gusta o no su estilo, sus transmisiones ya demostraron que tienen alcance, ruido y capacidad de poner temas políticos a circular entre públicos que no necesariamente están pegados a los noticieros.

Y como suele pasar con WestCol, su respuesta no pasó desapercibida. El streamer no solo defendió sus entrevistas, sino que también dejó claro que no piensa bajarle al formato que lo puso nuevamente en el centro de la conversación.

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