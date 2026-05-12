Novia de WestCol tomó polémica decisión con su principal fuente de ingresos tras el stream con Uribe

En el mundo del entretenimiento digital, cada movimiento de los protagonistas genera un efecto dominó. Mientras el nombre de Westcol sigue siendo tendencia nacional tras su comentada entrevista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde recibió un pony para una causa social; su pareja, la modelo e influenciadora Luisa Castro, ha decidido tomar un camino diferente: el del silencio preventivo.

En las últimas horas, los seguidores de la pereirana notaron un cambio drástico en sus plataformas oficiales. Castro optó por bloquear y limitar a quienes ella sigue la sección de comentarios en sus publicaciones más recientes, una maniobra que en el ecosistema de las redes sociales suele interpretarse como un escudo ante el ‘hate’ o las críticas masivas.

La relación entre Luisa y Westcol ha estado bajo la lupa desde el primer día. Sin embargo, la intensidad de los señalamientos parece haber aumentado a raíz de las recientes apariciones del streamer con figuras del ámbito político y los constantes rumores que rodean su vida privada. Al parecer, la modelo habría llegado a su límite, prefiriendo evitar que su muro de Instagram se convierta en un campo de batalla de opiniones divididas.

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Presuntamente, la decisión responde a una ola de comentarios negativos que cuestionan no solo su vínculo sentimental, sino también su postura frente a las constantes polémicas de su novio. Mientras Westcol lidia con la exposición que le dejó su paso por “El Ubérrimo” y las preguntas sobre temas de seguridad y salud nacional, Luisa parece querer desmarcarse del ruido mediático protegiendo su salud mental.

No es la primera vez que la pareja enfrenta turbulencias. Recientemente, se conocieron detalles de supuestas filtraciones que ponían en duda la estabilidad del romance, sumado a las declaraciones de familiares cercanos al streamer que han encendido las alarmas en los clubes de fans.

Para muchos internautas, el hecho de que Luisa limite los comentarios es una señal clara de que no desea ser el blanco colateral de los conflictos que genera Westcol. “Ella siempre ha mantenido un perfil más estético y profesional, y el nivel de toxicidad que atrae Westcol le está pasando factura”, aseguran algunos usuarios en plataformas como X (antes Twitter).

Uribe aseguró que Petro dijo mentiras en la entrevista con Westcol El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el presidente Gustavo Petro le dijo mentiras a Westcol sobre la jornada laboral. (Foto: Juan Augusto Cardona / Tomada de Instagram @westcol - 30 de marzo 2026) (Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia / Tomada de Instagram)

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Al igual que sucedió con el encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro, o la entrega del pony por parte de Uribe bajo condiciones sociales, cada acto del creador de contenido genera una reacción inmediata. En esta ocasión, la reacción de Luisa ha sido el repliegue.

Por ahora, la modelo no ha emitido un comunicado oficial explicando su decisión, pero el mensaje es claro: prefiere mantener sus publicaciones cerradas antes que permitir que el escrutinio público afecte su imagen. En un escenario donde el algoritmo premia la interacción, sacrificar los comentarios es un precio alto que Luisa Castro parece estar dispuesta a pagar por su tranquilidad.

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