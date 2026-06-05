¿Quién fue Yira Castro, la madre de Iván Cepeda que vivió el exilio por su militancia comunista?

Antes de que Iván Cepeda se convirtiera en una de las figuras más visibles de la izquierda colombiana, su historia familiar ya estaba atravesada por la militancia política, la persecución, el exilio y una memoria que no se puede contar sin hablar de su madre: Yira Castro Chadid, una periodista, educadora popular y dirigente comunista que tuvo una vida pública propia, aunque muchas veces su nombre aparezca apenas como una referencia dentro de la biografía de su hijo.

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Yira Castro nació en Sincelejo, Sucre, el 20 de febrero de 1942, y pasó buena parte de su vida en Bogotá. De acuerdo con la Enciclopedia de Banrepcultural, desde joven estuvo vinculada a las ideas de izquierda, en parte por la influencia de su padre, Gustavo Castro, militante del Partido Comunista Colombiano. A los 17 años ingresó a la Juventud Comunista, conocida como la Juco, y con el tiempo llegó a ocupar espacios de dirección dentro del Partido Comunista Colombiano.

¿Por qué la madre de Iván Cepeda vivió en el exilio?

La vida de Yira Castro también estuvo marcada por la persecución política que enfrentaron varios sectores de izquierda en Colombia durante el siglo XX. Banrepcultural señala que la familia Castro-Chadid experimentó esa persecución desde años anteriores y que, tras el ataque a Marquetalia en 1964, se intensificó la represión contra integrantes del Partido Comunista Colombiano. En ese contexto, la casa de Yira fue allanada en varias ocasiones y tanto ella como Manuel Cepeda llegaron a estar privados de la libertad.

Entre 1966 y 1970, Yira Castro viajó con su familia a Cuba y Checoslovaquia. En Cuba vivieron en La Puntilla y en Checoslovaquia, en Praga. Ese periodo ha sido leído como parte del exilio político que atravesó la familia Cepeda Castro en medio de la persecución contra dirigentes y militantes comunistas en Colombia.

En ese entonces, Iván Cepeda era apenas un niño. Su historia personal, como la de muchos hijos de militantes políticos de la época, comenzó a estar atravesada por decisiones familiares que no solo respondían a proyectos ideológicos, sino también a la necesidad de protegerse en un país donde la militancia de izquierda podía convertirse en una amenaza para la vida.

Yira Castro no fue únicamente “la mamá de Iván Cepeda”. Su trayectoria también estuvo ligada al periodismo y al trabajo comunitario. Según Banrepcultural, fue reportera del periódico Voz Proletaria, medio desde el cual escribió sobre las condiciones de vida en barrios populares de Bogotá, la situación de mujeres trabajadoras, la precariedad laboral, las luchas barriales y la persecución al sindicalismo.

Además, fue educadora popular en el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, un espacio creado por el Partido Comunista Colombiano para acompañar procesos de formación política de trabajadores y sectores sociales. También integró el Círculo de Periodistas de Bogotá y la Unión de Mujeres Demócratas.

Su vida política siguió activa incluso en medio de un contexto difícil. En 1980 fue elegida concejal de Bogotá, pero un año después murió en la capital del país, el 9 de julio de 1981, a los 39 años, luego de enfrentar una enfermedad para la que no encontró tratamiento efectivo.

La historia de Yira Castro ayuda a entender una parte del origen político y familiar de Iván Cepeda, pero también abre una conversación más amplia: la de las mujeres que hicieron parte de movimientos de izquierda en Colombia, que vivieron persecución, cárcel o exilio, y que aun así construyeron una voz propia desde el periodismo, la organización social y la militancia.