Con camiseta de la Selección, De La Espriella responde a orden de no usar la prenda y ataca a Cepeda: “Están muy equivocados”

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella se pronunció este jueves, 4 de junio, ante la orden de un juzgado de Bogotá de dejar de usar la camiseta de la Selección Colombia en su campaña de cara a la segunda vuelta. El abogado, con la prenda puesta, rechazó la orden de la jueza Aura Luz Forero del Juzgado 120 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá y aprovechó para irse contra su contrincante Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro.

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“La camiseta no pertenece a ningún partido”

Por medio de un mensaje en X, De La Espriella calificó la decisión como autoritaria y aseguró: “La camiseta de Colombia no pertenece a ningún partido, dirigente ni campaña. Es un símbolo de unión, libertad y orgullo nacional. Nadie puede prohibirle a un colombiano vestir los colores de su Selección ni expresar, de manera libre y pacífica, el amor que siente por su país”.

El abogado afirmó que seguirá usando la prenda y habló de otros temas relacionados con esa camiseta como si hubieran tenido que ver con la orden de la jueza, lo cual no es cierto. “Si pretenden prohibir la camiseta de Colombia y además vandalizar el bus de la Selección, eso debería ser una alerta, una alarma, una bandera roja, como dicen los pelaos, para no votar por una gente que va a restringir libertades y que va a desconocer los derechos ciudadano”, aseveró.

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Le echó la culpa a Cepeda

Cabe recordar que la prohibición no fue emitida por Petro ni por Cepeda, sino que fue una medida inmediata y temporal tomada por la jueza ya mencionada por una tutela interpuesta por el ciudadano Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, quien argumentó sentirse discriminado y estigmatizado por el uso que la campaña de De La Espriella le ha dado a la prenda. Aunque el candidato del Pacto Histórico rechazó el uso de la prenda por parte del abogado y le pidió a la Federación Colombiana de Fútbol que se pronunciara al respecto, no tiene facultades legales para emitir ninguna prohibición.

“¿Quién es el señor Iván Cepeda y el señor Gustavo Petro para decirme lo que podemos hacer, o si podemos o no honrar los símbolos patrios y llevarlos con orgullo. Evidentemente están muy equivocados y eso lo que demuestra es lo autoritario que puede llegar a ser un tipo como Cepeda (...). Hay unas alarmas muy graves que el pueblo colombiano tiene que considerar y ponderar” dijo De La Espriella. En su video, se refirió a la trayectoria de Iván Cepeda y su paso por países que pertenecieron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) para promover entre sus seguidores el miedo hacia él por un hipotético autoritarismo.