¿De qué murió Yira Castro, la mamá de Iván Cepeda? Esta fue la enfermedad que le quitó la vida a los 39 años

La vida personal de Iván Cepeda ha estado marcada por varios episodios dolorosos que, con el paso de los años, también han terminado atravesando su historia política. Uno de los más recordados es el asesinato de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, pero hay otra pérdida familiar que muchos no tienen tan presente: la muerte de su madre, Yira Castro, cuando el hoy candidato presidencial apenas era joven.

Yira Castro murió a los 39 años por un tumor cerebral. De acuerdo con perfiles recientes sobre Iván Cepeda, la dirigente política falleció por esta enfermedad cuando él tenía 18 años, mucho antes de que iniciara su propia carrera pública como defensor de derechos humanos, congresista y figura de la izquierda colombiana.

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¿Quién fue Yira Castro, la mamá de Iván Cepeda?

Yira Castro Chadid no fue solamente “la mamá de Iván Cepeda”. Fue una mujer con trayectoria propia dentro de la política de izquierda en Colombia. Nació en Sincelejo, Sucre, en 1942, y fue reconocida como periodista, activista y dirigente vinculada al Partido Comunista Colombiano. También fue concejal de Bogotá entre 1980 y 1981.

Su vida estuvo ligada a la militancia política desde muy joven. Según reseñas biográficas, ingresó a la Juventud Comunista Colombiana en 1958 y posteriormente hizo parte de espacios del movimiento comunista, además de ejercer labores periodísticas y de corresponsalía durante los años en los que vivió fuera del país.

La enfermedad que le quitó la vida

La causa de muerte de Yira Castro fue un tumor cerebral. Algunas reseñas biográficas señalan que una grave enfermedad la apartó de la actividad pública y que viajó a La Habana y Moscú buscando atención médica, hasta que se le diagnosticó un tumor inoperable. Finalmente, falleció en Bogotá el 9 de julio de 1981.

Este dato ha vuelto a llamar la atención en medio de la campaña presidencial, pues muestra otra cara de la historia familiar de Iván Cepeda. El candidato no solo perdió a su padre por la violencia política en 1994, sino que también enfrentó la muerte temprana de su madre, varios años antes, por una enfermedad que terminó alejándola de la vida pública.

Una historia familiar marcada por la política

La familia de Iván Cepeda estuvo atravesada por la política desde antes de su nacimiento. Su padre, Manuel Cepeda Vargas, fue dirigente del Partido Comunista y senador de la Unión Patriótica. Su madre, Yira Castro, también hizo parte de ese entorno político y militante. De hecho, algunas reseñas recuerdan que Cepeda vivió el exilio siendo niño junto a su familia, primero en Praga y luego en Cuba, en medio de amenazas y persecuciones contra sus padres.

Por eso, hablar de Yira Castro no es solo hablar de una pérdida familiar del hoy candidato presidencial. También es recordar a una mujer que tuvo presencia propia en la política colombiana y cuya muerte temprana dejó una huella personal en una familia que ya venía marcada por el exilio, la militancia y, años después, la violencia política.

En medio del ruido electoral, este tipo de datos ayudan a mirar más allá del discurso de campaña. Porque detrás de cada candidato también hay historias familiares que explican parte de su carácter, sus decisiones y las causas que han defendido durante años.

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