Ojo si su certificado electoral salió sin firma: así puede evitar problemas para reclamar beneficios

Votar no solo es un derecho ciudadano, también puede traer algunos beneficios legales para quienes participaron en la jornada electoral. Por eso, después de depositar el tarjetón en la urna, hay un papel que no debería perder de vista: el certificado electoral, ese documento que entregan los jurados de votación al finalizar el proceso y que sirve como prueba de que la persona ejerció su derecho al voto.

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Aunque muchas veces se guarda rápido entre la billetera, el bolso o incluso termina olvidado entre otros papeles, este certificado puede ser clave para acceder a descuentos y a media jornada laboral de descanso remunerado. Sin embargo, hay un detalle que puede cambiarlo todo, la firma del jurado de mesa.

¿Qué pasa si el certificado electoral no tiene firma?

Si al salir del puesto de votación se da cuenta de que su certificado electoral no tiene la firma del jurado, lo recomendable es regresar de inmediato a la mesa en la que votó y pedir que el documento sea firmado correctamente.

Esto es importante porque el certificado debe funcionar como constancia de que la persona efectivamente sufragó. Aunque la Registraduría recuerda que al finalizar el voto el ciudadano debe reclamar tanto su cédula como el certificado electoral, el documento puede generar inconvenientes si está incompleto, especialmente cuando se presenta ante una empresa, universidad o entidad pública para reclamar beneficios.

En palabras simples: no espere a llegar a la casa para revisarlo. Lo mejor es verificar, antes de salir del puesto de votación, que tenga sus datos completos y la firma correspondiente del jurado.

¿Cómo se usa el certificado electoral?

El certificado electoral se presenta ante la entidad en la que se quiera reclamar el beneficio. Por ejemplo, si se busca el medio día de descanso laboral remunerado, el trabajador debe llevarlo a recursos humanos, a su jefe directo o al área encargada, y acordar la fecha en la que tomará ese tiempo.

La Ley 403 de 1997 establece que el ciudadano tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado, pero este descanso debe disfrutarse dentro del mes siguiente al día de la votación y de común acuerdo con el empleador.

¿Cuándo pierde validez el certificado electoral?

El certificado no tiene el mismo tiempo de uso para todos los beneficios. El caso más urgente es el del medio día laboral compensatorio, porque debe solicitarse y disfrutarse dentro del mes siguiente a la votación. Después de ese plazo, ese beneficio laboral pierde oportunidad.

En cambio, otros beneficios tienen plazos distintos. Por ejemplo, la rebaja del 10 % en la expedición del pasaporte aplica por una sola vez durante los cuatro años siguientes a la votación, según la información difundida sobre los beneficios del certificado electoral.

¿Qué beneficios tiene el certificado electoral?

Entre los beneficios más conocidos están la media jornada de descanso remunerado, descuentos del 10 % en trámites como pasaporte, duplicados de cédula y libreta militar, además de beneficios en matrícula de instituciones oficiales de educación superior. También puede servir como criterio de prelación en casos de empate para ingreso a instituciones educativas, becas, subsidios de vivienda, adjudicación de predios rurales o listas de elegibles en empleos de carrera del Estado.