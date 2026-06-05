“Nadie me va a decir...”: César Escola reaccionó con dureza a la oposición tras polémica con la camisa de la Selección

El reconocido director de orquesta, productor musical y presentador colombo-argentino ha vuelto a quedar en el centro de las miradas, pero esta vez lejos de las mesas de votación del famoso concurso de imitación y en los terrenos movedizos del debate nacional. Con más de tres décadas de trayectoria impecable en la televisión colombiana, Escola ha consolidado una voz sumamente respetada dentro del entretenimiento, logrando que cada una de sus apariciones o declaraciones se conviertan de inmediato en foco de atención para millones de televidentes.

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Su activa presencia en las redes sociales, donde suele compartir detalles de su carrera y opiniones sobre la actualidad del país, hace que cualquier postura que asuma adquiera una enorme repercusión y divida las opiniones de los internautas en cuestión de minutos.

Precisamente, el célebre productor musical sacudió con fuerza el escenario de la política nacional al reaccionar de manera categórica a la recta final de la contienda por la Casa de Nariño. La controversia estalló luego de que la campaña de izquierda, liderada por Iván Cepeda, elevara fuertes quejas contra su contrincante de derecha, Abelardo de la Espriella, por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en actos políticos, un hecho que desató un intenso debate sobre los símbolos patrios.

Lejos de guardar silencio o mostrarse neutral ante la efervescencia de la contienda electoral, Escola decidió plantarse con total firmeza a través de sus canales oficiales, defendiendo su derecho a portar la prenda tricolor y enviando un claro respaldo a la postura defendida por el entorno del abogado cordobés.

“Llevo 36 años poniéndome la camiseta de Colombia. Nadie, pero nadie me va a decir qué me tengo que poner ni cuándo. #Mepongolacamiseta”, sentenció César Escola de manera directa y contundente, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas.

Con esta fuerte eufórica declaración, la estrella de Caracol Televisión demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán y sentar una postura radical frente a los cuestionamientos de la oposición, desatando una oleada de comentarios cruzados entre sus seguidores en plena coyuntura nacional.

¿Cuántos hijos tiene César Escola?

Detrás de su imponente rol como jurado e icono de la pantalla chica, la vida íntima del artista esconde una hermosa historia de paternidad que ha conmovido a muchos. César Escola tiene un hijo, llamado Martín Escola.

A comienzos de la década de los 2000, el músico tomó la firme y valiente decisión de convertirse en padre soltero a través de la adopción, un proceso largo que culminó con la llegada de Martín cuando era apenas un bebé de un año. A lo largo del tiempo, Escola se ha caracterizado por proteger ferozmente la privacidad de su hijo, aunque en contadas ocasiones ha expresado con profundo orgullo el inmenso amor y la complicidad que comparten, consolidando a su pequeño núcleo familiar como su mayor éxito fuera de los reflectores.