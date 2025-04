Cesar Escola de ‘Yo Me Llamo’ se sinceró sobre la razón por las que decidió ser padre soltero de un hijo adoptivo

Cesar Escola es una de las figuras más queridas de la televisión colombiana, pues además de su participación como jurado de Yo Me Llamo, ha estado en producciones como ‘Do Re Millones’ y ‘También Caerás’ de Caracol; lo que muchos no saben es que el argentino radicado en Colombia vivió un bonito proceso para adoptar a quien hoy es su hijo y así lo contó en una entrevista para ‘Impresentables’.

César ha comentado en varias ocasiones la especial relación que tiene con su hijo Martín y la forma en la que llegó la luz a su vida tras su adopción, aunque ahora es mucho más público con su relación parental, en varias oportunidades ha afirmado que lo mantiene en silencio para evitar ciertos conflictos.

En la entrevista con ‘Impresentables’ el presentador comentó: “tuve varias señales, por decirlo así, siempre pensé que no iba a formar una familia. Pero llega un momento de tu vida donde uno empieza a plantearse muchas cosas, en lo que uno atesora, el conocimiento, el cariño, lo material, si uno se va ¿a quién se lo deja? y la vida se encargó de mandarme a Martín. Hice un curso de un año y me preparé con la posibilidad de rechazar la adopción en todo momento, llegó Martín y la vamos 20 años juntos”.

En una entrevista anterior, César afirmó que ha intentado mantener su proceso en privado para no recibir malos comentarios de personas que tienen intenciones cuestionables, el periodista afirmó: “Siempre mantuve el tema de la privacidad, de quién es, porque, nosotros que estamos en este medio, estamos muy expuestos a muchos casos. Yo, durante ‘Yo me llamo’, desactivo comentarios, porque no me quiero enganchar con ‘haters’ o gente que no me aporta nada”.

¿Quién es el hijo de César Escola de Yo Me Llamo?

Su hijo es Martín, que tiene 20 años y según el maestro está formando su vida profesional y en varias oportunidades César ha afirmado que aunque es un reto el ser padre soltero, lo ha recibido con entereza y le ha dejado varias lecciones en su vida, como la paciencia y el apoyo incondicional.

En una entrevista con ‘Tropicana’, el jurado de Yo Me Llamo reveló que Martín está estudiando para va a intentar ingresar a la Universidad Nacional. César reveló que aunque no es la primera vez que lo intenta, sigue motivándolo: “es que no hay cupos, le gusta la geología. Por ejemplo, en el último año en el ingreso a la Nacional fueron 54 mil personas las que se presentan”.