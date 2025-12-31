“Solo comía lentejas”: César Escola de Caracol reveló el martirio que vivió estándo seis meses sin trabajo

El argentino César Escola es uno de los extranjeros más queridos de Colombia, debido a que por su talento ha logrado ser parte de la cotidianidad de las familias, debido a su paso por reconocidos formatos de Caracol Televisión como: ‘Día a Día’, ‘Do Re Millones’ , ‘Yo Me Llamo’, y ‘La Descarga’ . A pesar de su éxito en las pantallas, Escola tuvo una época muy difícil en el tema laboral, lo que lo llevó a cambiar su dieta alimenticia durante 6 meses y tomar el camino del emprendimiento.

La historia de Escola es fuente de inspiración para miles de personas en tierras cafeteras, hasta el punto que los comediantes Frank Martínez, Adrián Parada y ‘Chicho Arias; lo invitaron para que estuviera como entrevistado en su programa, ‘Monólogo sin propina’, en el que César decidió abrir su corazón y desahogarse.

Dentro de las preguntas que más destacaron en la conversación hubo una relacionada con la peor situación económica que vivió Escola, a lo que él respondió.

“Duré seis meses sin trabajo, sin ahorros, y solo comía lentejas y arroz; y de vez en cuando un huevo que alguien donaba. Eso sí, la piel me quedó espectacular por tanta lenteja”, afirmó César.

“En pandemia los artistas estábamos en la olla y llegaron los impuestos. Yo me reía, porque no los iba a pagar. (...) Hacía empanadas argentinas los fines de semana; tomaba los pedidos el jueves, hacía el relleno el viernes y horneaba el sábado a partir de las cinco de la mañana. Yo mismo llevaba las empanadas a las casas y la gente creía que era una broma”, añadió.

“Voy a copiarle la idea de las lentejas para la piel”, “Las mejores empanadas las vende Escola, debería dedicarse a eso”, “Por este tipo de cosas es que admiro a Escola”, “El momento más humulde de Escola”, y “Por eso él es lo que es”, fueron algunas de las reacciones.

¿Quién es el hijo de César Escola?

Martín es el nombre del ‘retoño’ de Escola, quien hoy por hoy tiene 25 años de edad y que llegó a la vida del presentador por la vía de la adopción; una hermosa historia que inició con una nota promocional que hizo César sobre el programa ‘Canguro’ de la Clínica Materno Infantil en Bogotá,algo que sirvió de impulso para iniciar el papeleo para adoptar a quien es hoy por hoy su mayor felicidad.