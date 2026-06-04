“¿Y el debate pa’ cuándo?”: Natalia Reyes paró en la raya a los candidatos presidenciales y les exigió dar la cara

A medida que se acerca el crucial 21 de junio, la efervescencia por la segunda vuelta presidencial ha inundado las plataformas digitales, convirtiendo las cuentas oficiales de los aspirantes en un constante campo de batalla de indirectas, memes y videos virales. En una contienda donde la espectacularidad en internet parece ganarle terreno a la discusión programática, la ciudadanía y diversas figuras de la esfera pública han comenzado a alzar su voz para exigir debates serios y de cara al país.

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En este acalorado panorama, donde cada interacción cuenta, los cuestionamientos de personalidades influyentes de la cultura y el entretenimiento entran a jugar un papel protagónico, demostrando que el inconformismo frente a la estrategia digital de las campañas tiene un peso innegable para marcar la agenda de la opinión pública nacional.

Precisamente, la célebre estrella de Hollywood sacudió las redes sociales al reaccionar de manera categórica a la dinámica que han tomado las últimas semanas de campaña. La controversia estalló luego de que la bogotana utilizara sus canales oficiales para enviar un mensaje contundente y sin filtros dirigido de forma explícita a las dos vertientes políticas que se disputan las llaves de la Casa de Nariño.

Cansada de la retórica virtual y los ataques a través de las pantallas, Natalia Reyes decidió plantarse con firmeza y mandó mensaje al candidato de izquierda, Iván Cepeda, y al aspirante de la derecha, Abelardo de la Espriella, exigiéndoles un encuentro real antes de la jornada definitiva en las urnas.

“¿Y el debate pa’ cuándo? @IvanCepedaCast @ABDELAESPRIELLA El país necesita propuestas, diálogo y que no se escondan detrás de sus redes sociales”, aseguró Natalia Reyes de manera directa, dividiendo de inmediato las opiniones de los internautas entre quienes apoyan su llamado a la sensatez y quienes defienden las estrategias de comunicación de sus respectivos candidatos.

¿Quién es el esposo de Natalia Reyes?

Detrás de su exitosa carrera internacional y de sus aplaudidas posturas frente a la coyuntura del país, la vida personal de Natalia Reyes cuenta con un pilar fundamental en el plano sentimental y profesional. El esposo de la reconocida actriz es Juan Pedro San Segundo, un empresario de origen español con quien sostiene una sólida relación desde hace más de una década.

San Segundo es ampliamente conocido en el sector del entretenimiento y el turismo, desempeñándose como promotor cultural y manager de diversos proyectos. La pareja se conoció en 2009 en Cartagena durante el festival de música de la ciudad y contrajo matrimonio en una recordada ceremonia en la isla de Tierra Bomba en 2016. Juntos lideran un exclusivo eco-hotel en la zona costera y comparten la crianza de su pequeña hija Isla, consolidándose como una de las duplas más estables, queridas y comentadas de la farándula nacional.