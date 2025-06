César Escola, de ‘Yo me llamo’, mostró su dolor ante el atentado contra Miguel Uribe, “no es la Colombia que merecemos”

César Escola Yo me llamo

‘Yo me llamo’ es un programa de entretenimiento que lleva 10 años al aire y en cada una de sus temporadas se ha encargado de reunir a los mejores imitadores de Colombia para llevarles al escenario de Caracol y así encontrar el doble perfecto de su artista favorito, donde la decisión antes de la gran final la tiene el equipo de jurados conformado por Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, quien

Los últimos días en Colombia han sido de preocupación y oración, luego de que el pasado sábado 7 de junio, el senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe fuera víctima de un atentado recibiendo 3 disparos, dos en su cabeza y uno en su pierna, desde aquel día su situación ha sido crítica, encontrándose en pronostico reservado.

Lo que ha traído consigo que la ciudadanía se una en una sola voz para orar por el senador para su recuperación satisfactoria, donde varias figuras del entretenimiento se han unido con mensajes de apoyo a la familia y uno de ellos fue César Escola, actual jurado de ‘Yo me llamo’, quien actualmente alcanza los más de 185 mil seguidores, donde publicó un sorpresivo mensaje en el que se lee:

“Esta no es la Colombia que nos merecemos y si me vas a decir: te puedes ir a tu país, te cuento que desde hace 36 años este es mi país y me puedes borrar de tus redes sociales”, fueron las declaraciones que añadió César Escola.

Cabe resaltar que varios colombianos y figuras del entretenimiento también rechazaron este acto de violencia y pidieron a las diferentes orillas políticas no replicar discursos de odio para no volver a lo que fue Colombia hace más de dos décadas.

¿Por qué César Escola, de ‘Yo me llamo’ se fue de Argentina?

César Escola, de ‘Yo me llamo’, aunque es de origen argentino, se radicó en Colombia hace más de 36 años, y la razón principal de su partida de Argentina fue una oportunidad laboral en el ámbito del entretenimiento.

Escola llegó a Colombia en 1989 para trabajar en un musical de teatro por un periodo de mes y medio. Sin embargo, una vez allí, le surgieron nuevas propuestas de trabajo que lo llevaron a quedarse de forma permanente. Actualmente es una de las principales figuras de Caracol cuando de ‘realities’ musicales se trata, así como también en algunas telenovelas.