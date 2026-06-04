“Que lo pongan en cada esquina”: Marbelle presumió violenta valla contra Iván Cepeda y a favor de Abelardo

Con una trayectoria marcada por su potente voz, su participación en las producciones más exitosas de la televisión y su estilo directo en las plataformas digitales, Marbelle se ha convertido en una voz contundente frente a la realidad del país. Más allá de sus éxitos musicales y sus proyectos en la pantalla chica, la cantante ha sabido construir una gigantesca comunidad en sus canales oficiales, demostrando que sus opiniones sin filtros y su estilo confrontativo tienen un peso estratégico innegable.

Le puede gustar: “13.7 millones de votos”: Mhoni Vidente predice votación histórica y nombre del próximo presidente

Precisamente, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ sacudió el escenario de la política nacional al reaccionar de manera contundente a una pieza publicitaria que se volvió viral en las últimas horas. La controversia surgió a raíz de una valla instalada en la ciudad de Armenia, de cara a la crucial segunda vuelta presidencial, en la que se observa una agresiva imagen donde el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, aparece literalmente sobre el cuerpo de su contrincante de izquierda, Iván Cepeda, aplastándolo.

Lejos de mostrarse neutral en medio de la contienda electoral, la polémica artista decidió pararse en la raya y utilizó sus canales oficiales para replicar la polémica publicidad con un contundente mensaje de respaldo que dividió de inmediato las opiniones entre los internautas.

“Que lo pongan en cada esquina. Es hermosa”, sentenció la cantante de manera directa a través de sus historias, aplaudiendo el enfoque de la campaña de De la Espriella y dejando clara su radical postura en contra de la izquierda. Con esta fuerte eufórica declaración, la artista demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán y encender las pasiones en el entorno digital en plena recta final de las elecciones.

¿Cuántos hijos tiene Marbelle?

Detrás de su activa y comentada presencia en los debates de la opinión pública, la vida familiar de Marbelle siempre ha despertado una enorme curiosidad entre sus fieles seguidores. La cantante tiene dos hijas, quienes han tomado rumbos muy distintos en el plano personal y profesional.

La mayor de ellas es Rafaella Chávez, fruto de su recordado matrimonio con el fallecido jefe de seguridad de la Casa de Nariño, Royne Chávez. Rafaella heredó la vena artística de su madre, incursionando con éxito desde muy pequeña en la actuación y la música. Por otro lado se encuentra Angie Cardona, su hija adoptiva y prima de la artista.