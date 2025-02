Marbelle, en medio de lágrimas, confesó cómo es la relación con su padre, “nos alejamos muchos años”

Marbelle, cuyo nombre real es Maureen Belky Ramírez, es una reconocida cantante colombiana, famosa por su estilo de música popular y tecnocarrilera. Es considerada una de las voces más importantes de la música popular en Colombia y ha logrado una gran popularidad a lo largo de su carrera, donde también se ha destacado su telenovela autobiográfica ‘Amor sincero’, contando algunos detalles de su familia, su matrimonio con Royne Chávez y por supuesto, su hija, Rafaella.

Además de llevar una carrera como solista y de su participación como mentora en ‘La Descarga’, Marbelle también sigue siendo parte de ‘Planchando el despecho’, grupo musical conformado también por Yolanda Rayo, Majida Issa y Keyla, con el fin de promocionar su concierto por el Día de la mujer, estuvieron haciendo parte del programa ‘Bravissímo’, donde tuvieron que escribirle una carta a la que persona que apareciera en el televisor.

Si bien, sus voces terminaron siendo las protagonistas de principio a fin, también lo hizo algunas de las declaraciones de sus integrantes, entre ellas, Marbelle, a quien le salió en la pantalla una foto de su padre y por ende, terminó hablando de la relación, pues el hombre desde hace un tiempo no residiría en Colombia, demostrando así el amor que le tiene y también los cambios que ha tenido su relación con el paso de los años.

“Ay, mi padre, mi vida. Mi padre hermoso, nos alejamos muchos años, hemos venido en un proceso de reconstruir nuestra relación, pero lo que yo más le agradezco a ese hombre es el ejemplo, su honestidad. Es un ser que nunca se dejó descarrilar por nada, con muchos defectos, claro que sí. Pero, siendo el papá más amoroso del mundo, siendo el que nos permitió a mí y a mi mamá volar y hacer muchas cosas. Un gran ejemplo, un gran ser abuelo (…)

Gracias por ser el mejor papá del mundo, no necesité nada más. A veces los pares se siente en deuda con uno y eso lo he trabajado con él y le he dicho, no necesité nada más que tú“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de la mamá de Marbelle?

Sin duda, quien fue una de las principales impulsoras de la carrera de Marbelle fue su mamá, María Isbeth Cardona, sin embargo, luego de varios éxitos de la bonaverense su progenitora decidió someterse a una liposucción y lastimosamente falleció por un paro cardiorrespiratorio,