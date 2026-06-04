La nueva jugada de Iván Cepeda: frena la Constituyente y unifica fuerzas contra De la Espriella

El panorama de la campaña electoral en Colombia dio un giro radical luego de que esta mañana de anunciara que el comité promotor frenará la Constituyente y se sumó al Gran Acuerdo Nacional, después de esto se dio el anuncio emitido por el senador Iván Cepeda, quien confirmó que el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente decidió de manera definitiva frenar la recolección de firmas para convocar dicha instancia.

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La decisión reconfiguró la contienda política de inmediato, donde el sector alternativo abandona la iniciativa de reformar constitución del 91 para sumarse de forma directa a la propuesta de un “Gran Acuerdo Nacional”, el candidato y su formula buscan establecer un movimiento estratégico para blindar las reformas sociales del Gobierno frente al avance de la oposición.

En una contundente alocución que redefine las alianzas de cara a las urnas, Cepeda arremetió de forma directa contra el proyecto político de la derecha encabezado por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Según la denunció el candidato, un eventual triunfo de esa facción representaría la instauración de un “régimen autocrático mafioso” y la destrucción del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución de 1991.

Iván Cepeda desactiva la Constituyente para buscar alianzas con el centro político

La decisión de detener la recolección de apoyos para la Asamblea Constituyente desactiva uno de los mecanismos más polémicos de la actual coyuntura y traslada el debate hacia una concertación institucional más amplia. En su pronunciamiento, Cepeda explicó que esto responde a la necesidad de construir consensos urgentes con sectores del liberalismo democrático, el centro político y las corrientes reformistas en general.

“Hoy el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión sobre el momento que atravesamos, ha decidido dar por concluida la recolección de firmas de respaldo a esta iniciativa. Atendiendo el llamado de diversos sectores democráticos, toma la decisión de sumarse a la propuesta impulsada por los defensores de derechos humanos Aida Quilcué e Iván Cepeda para la construcción de un gran acuerdo nacional que materialice las reformas sociales”, detalló textualmente el dirigente político.

Esta estrategia busca consolidar un bloque único frente a la propuesta de Abelardo de la Espriella, a quien el ala cepedista acusa de encarnar un modelo “autoritario en lo político y regresiva en lo social y económico”. El objetivo del nuevo frente liderado por Cepeda es impedir de forma prioritaria el desmonte de las conquistas logradas en el actual sistema de salud, educación y la implementación de las políticas de reforma agraria en las regiones.

La advertencia de Cepeda sobre los efectos del plan opositor

La alerta emitida por el candidato del Pacto detalló los impactos socioeconómicos que, bajo su diagnóstico, sufriría el país si triunfa la oposición. La coalición advirtió que el programa contendor busca la eliminación total de la justicia transicional y el debilitamiento de los programas de reparación a las víctimas del conflicto armado.

“El proyecto político que representa la extrema derecha, hoy encabezado por su candidato Abelardo de la Espriella, constituye una amenaza para los fundamentos democráticos de nuestra nación. Es una propuesta autoritaria en lo político y regresiva en lo social y económico. Representa ni más ni menos, la destrucción del Estado social de Derecho y la emergencia de un modelo de sociedad degradada”, sentenció con dureza Cepeda.

Según lo expuesto en la declaración, el plan de gobierno de la oposición acarrearía “pérdidas masivas de empleos, la desaparición del salario vital, del nuevo régimen de pensiones, de la reforma agraria y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. Asimismo, el líder político pronosticó una inminente crisis macroeconómica caracterizada por inflación y recesión productiva en los territorios más vulnerables del país. La contienda electoral entra ahora en una etapa de polarización absoluta donde las alianzas institucionales definirán el rumbo inmediato del paquete reformista en Colombia.