Expareja de Oviedo también se bajó del bus de Paloma y le habría mostrado su apoyo a Iván Cepeda

La designación de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia no solo movió el tablero político, también puso bajo el foco varios aspectos de su vida personal. En medio de la campaña presidencial, volvió a mencionarse el nombre de Sebastián Reyes, diseñador y activista social que fue pareja del exdirector del DANE durante más de una década.

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El interés aumentó en las últimas horas luego de que circulara en redes una publicación atribuida a Reyes en la que habría mostrado apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en medio de la segunda vuelta presidencial. El gesto llamó la atención porque llega después de las tensiones públicas que dejó la fórmula entre Oviedo y Valencia, especialmente por sus diferencias frente a temas de derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Oviedo ha evitado apoyar abiertamente a Cepeda o a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta y ha dicho que su decisión dependerá de compromisos claros sobre derechos humanos, estabilidad económica, respeto institucional y protección de las minorías.

¿Qué se dice de la supuesta ruptura de Juan Daniel Oviedo y Sebastián Reyes?

La relación entre Oviedo y Reyes fue presentada durante años como una de las más visibles dentro de la vida personal del exdirector del DANE. En marzo, medios de entretenimiento señalaron que ambos llevaban más de 14 años juntos y que Reyes había acompañado a Oviedo en distintos momentos de su vida pública, incluida su campaña a la Alcaldía de Bogotá y su salto a la contienda presidencial.

Sin embargo, en los últimos días tomó fuerza una versión sobre una posible ruptura. El periodista Ariel Osorio aseguró en el programa La Corona que, “al parecer y supuestamente”, la relación habría llegado a su fin. Según esa versión, el distanciamiento estaría relacionado con el contexto político actual y con las posturas de Paloma Valencia frente a temas como la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Por ahora, ni Oviedo ni Reyes han confirmado públicamente una separación, por lo que cualquier afirmación sobre el fin definitivo de la relación debe mantenerse en el terreno de las versiones no confirmadas.

Expareja de Juan Daniel Oviedo Captura tomada de redes sociales

¿Quién es Sebastián Reyes?

Más allá de su vínculo con Juan Daniel Oviedo, Sebastián Reyes ha construido un camino propio en el diseño, la moda y el trabajo social. Según reportes previos, es diseñador de modas y lidera proyectos comunitarios en el barrio Santa Fe de Bogotá, donde ha trabajado con poblaciones vulnerables desde la formación artística y textil.

Reyes ha estado vinculado con iniciativas como Olimpo Lab y Crema Slow Fashion, espacios enfocados en procesos de formación, creación y trabajo con personas trans y otros sectores históricamente excluidos. Su perfil se ha movido entre la moda, el activismo social y la inclusión laboral, especialmente en escenarios donde el acceso a oportunidades suele estar limitado por prejuicios, violencia o exclusión económica.

Por eso, la publicación en la que habría mostrado apoyo a Cepeda no pasó desapercibida. Para muchos usuarios, el gesto fue leído no solo como una postura electoral, sino como una señal política frente a una campaña marcada por debates sobre derechos, diversidad y representación.

¿Qué pasó entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia?

La alianza entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generó comentarios desde el primer momento por sus diferencias ideológicas. Valencia, figura del Centro Democrático, llegó a la campaña con una agenda de derecha y con posturas conservadoras en varios temas sociales, mientras que Oviedo ha buscado ubicarse en un lugar más moderado y ha defendido públicamente los derechos de las minorías.

Uno de los puntos de mayor tensión ha sido la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En Colombia, la Corte Constitucional reconoció en 2015 que la orientación sexual de una persona no puede ser considerada un criterio para negar su idoneidad para adoptar, consolidando la adopción igualitaria en el país.

En entrevistas recientes, Oviedo ha dicho que su principal preocupación de cara a la segunda vuelta es la protección de los derechos de las minorías, especialmente después de comentarios discriminatorios que han marcado la campaña. También ha tomado distancia de la decisión de Paloma Valencia, quien tras su derrota anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella.

La posible postura de Sebastián Reyes a favor de Iván Cepeda vuelve a mostrar cómo la campaña presidencial no solo se juega entre candidatos, debates y partidos. También se mueve en redes, en gestos personales y en las lecturas que los usuarios hacen sobre coherencia política, vida privada y derechos.

En un escenario tan polarizado, cualquier publicación puede convertirse en señal. Y en este caso, el hecho de que el excompañero sentimental de Juan Daniel Oviedo aparezca relacionado con un apoyo al candidato del Pacto Histórico terminó alimentando una conversación que cruza política, diversidad sexual, rupturas no confirmadas y el lugar de las personas LGBTIQ+ dentro de las campañas presidenciales.