“No somos solo fútbol”: barra del Deportivo Pasto tomó posición política y apoyó a Iván Cepeda

La segunda vuelta presidencial en Colombia no solo está moviendo a los partidos políticos, campañas y excandidatos. También ha empezado a tocar otros espacios de organización social, entre ellos las barras de fútbol, que históricamente han tenido una presencia fuerte en los territorios y en movilizaciones ciudadanas.

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En las últimas horas, integrantes de La Banda Tricolor, barra del Deportivo Pasto, publicaron un video en su cuenta oficial de TikTok en el que explicaron por qué decidieron tomar una posición política y respaldar la campaña de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.

“Muchos se preguntarán por qué la banda tricolor toma una posición política. Así que venga le contamos. No estamos por una campaña, estamos por una historia”, afirmaron en el video conocido por Publimetro Colombia.

La barra del Deportivo Pasto explicó su apoyo a Iván Cepeda

En la grabación, los integrantes de la barra aseguraron que su respaldo a Cepeda no responde únicamente a una coyuntura electoral, sino a un proceso de participación social que, según ellos, han construido durante los últimos años.

“Estuvimos en las calles cuando el país exigió ser escuchado y estuvimos en los territorios defendiendo la vida y acompañando los procesos populares”, señalaron.

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La declaración se da en medio de una segunda vuelta presidencial marcada por la polarización entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes pasaron a la etapa definitiva de la contienda electoral. De acuerdo con reportes recientes, la campaña ha estado atravesada por llamados a bajar el tono de confrontación y por la búsqueda de apoyos en distintos sectores sociales.

“Las barras no eran solo fútbol”

Uno de los apartes centrales del mensaje fue la defensa del papel social que, según La Banda Tricolor, han tenido las barras más allá de la tribuna. En su pronunciamiento, señalaron que han desarrollado trabajo territorial y comunitario, pese a que algunas personas reducen estos grupos únicamente al fútbol.

“También estuvimos construyendo barrido social cuando otros creían que las barras eran solo fútbol. Demostramos que podríamos organizarnos y transformar realidades”, indicaron.

El mensaje conecta con una discusión que no es nueva en Colombia: el lugar de las barras futboleras en la vida pública. Aunque muchas veces son asociadas a conflictos de convivencia o hechos de violencia, varias de ellas también han buscado mostrarse como organizaciones con trabajo barrial, comunitario y cultural.

El cierre del mensaje de La Banda Tricolor

En su video, la barra también habló de coherencia política y aseguró que sus principios nacen de las luchas que han acompañado. Según el mensaje, su decisión está relacionada con la defensa de la vida, la diversidad, la justicia social y la organización popular.

“Sabemos que los principios nacen de la coherencia, de ser consecuentes con lo que pensamos y hemos defendido durante años, del país que soñamos y de las luchas que hemos acompañado”, expresaron.

Finalmente, cerraron su declaración con una frase de respaldo directo en la contienda electoral: “Porque la coherencia también es resistencia y nosotros nos la jugamos por la vida en esta segunda vuelta”.

El pronunciamiento se suma a los movimientos de campaña previos a la jornada del 21 de junio, fecha prevista para la segunda vuelta presidencial. Según la Registraduría, los ciudadanos habilitados deberán votar en el mismo puesto de la primera vuelta, pues el plazo para cambios de lugar ya venció.

Por ahora, el video de La Banda Tricolor abre otro capítulo en la conversación electoral: el de los apoyos que llegan desde espacios que no necesariamente hacen parte de la política tradicional, pero que sí tienen presencia en barrios, tribunas y territorios.