Petro despidió a futbolistas rumbo al mundial con camiseta de la Selección y curioso mensaje: “el último será el primero”

Este jueves 4 de junio, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los jugadores de la Selección Colombia con un breve discurso durante su despedida rumbo a la Copa Mundial de Fútbol. Durante el acto en la base aérea de Catam, el mandatario les entregó la bandera de Colombia, un sombrero vueltiao y les dio unas palabras de aliento a los deportistas mientras portaba la camiseta del equipo.

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“Quiero transmitirles dos conceptos que me gustaría que se llevaran y que reflexionaran un poco en ellos en los días de gozo, ojalá, de gloria. Habrá también tristezas, siempre es así en la vida, la dialéctica siempre nos trae esa consecuencia”, señaló el jefe de Estado, y comenzó mostrándole a los futbolistas una manilla suya que, según explicó, portaba un símbolo en arameo.

“Es la última letra del arameo, expresa unas palabras de Jesús, traídas al tiempo contemporáneo que dicen que el último será el primero. Ha sido la filosofía y la consigna de mi vida propia, de este gobierno y quiero que lo mantengan en el corazón”, comentó. El mandatario le dijo a los jugadores, quienes miraban con cierta confusión, que no se dejen deslumbrar por “el destello de las pantallas de televisión, de las cámaras, el fulgor de la fama”, describiéndolo como “una fuerza que a veces se enfrenta con el deseo humano, con el ser humano, que es la codicia vs la vida”.

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Finalmente, les hizo un llamado al trabajo en equipo: “Juego de equipo y de individuos, individuos que deben mirar el equipo, equipo que debe tener la humildad como principio antes que nada. Si la soberbia gana el equipo, gana el individuo, la codicia se impone y la vida cede, y el último será relegado. Y no seremos lo que somos, un país que tiene que ser para todas y para todos. Así que el último será el primero y la vida está primero”.