Iván Cepeda agradeció a las kpopers en Colombia y destacó su fuerza en redes y en las calles: “llenan de esperanza el futuro”

Fotografía del 1 de junio del 2026 del candidato a la Presidencia de Colombia del partido Pacto Histórico, Iván Cepeda, durante una rueda, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Cepeda reconoce que no tiene evidencias de irregularidades en resultados de las elecciones

La segunda vuelta presidencial en Colombia también se está jugando en redes sociales, donde las comunidades digitales, los jóvenes y hasta los fandoms han entrado a participar de la conversación política. En medio de ese panorama, un mensaje atribuido a Iván Cepeda llamó la atención por estar dirigido a una comunidad que suele mover tendencias con una velocidad impresionante: las kpopers en Colombia.

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El candidato del Pacto Histórico habría agradecido públicamente a la comunidad K-pop del país por su participación en redes y en espacios de movilización, destacando el papel de los jóvenes dentro de la discusión electoral.

“Gracias a la comunidad K-pop en Colombia. Su fuerza imparable en redes y en las calles está movilizando la esperanza de toda una generación. Jóvenes como ustedes son los que transforman la política, la sociedad y nos llenan de esperanza en futuro. ¡Seguimos!”, dice el mensaje atribuido a Cepeda.

La frase generó conversación porque cruza dos mundos que, aunque para algunos parecen lejanos, hace rato vienen encontrándose: la cultura pop digital y la política.

¿Por qué Iván Cepeda le agradeció a la comunidad K-pop?

Aunque no se trata de un respaldo institucional de todo el fandom, el mensaje reconoce una forma de participación que se ha vuelto cada vez más visible entre jóvenes, organizarse desde redes sociales, mover etiquetas, amplificar mensajes y convertir las plataformas digitales en escenarios de conversación política.

En Colombia, la segunda vuelta presidencial está prevista entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para el 21 de junio de 2026, luego de una primera vuelta en la que De la Espriella obtuvo 43,7% de los votos y Cepeda 40,9%, según AP. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea aseguró que la votación fue transparente y sin irregularidades relevantes.

En ese contexto, cada apoyo, conversación o tendencia en redes termina adquiriendo mayor visibilidad, sobre todo cuando viene de comunidades juveniles que suelen tener códigos propios, una alta capacidad de organización digital y una presencia constante en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Las kpopers y la política: una relación que ya no sorprende tanto

Aunque el K-pop nació como una industria musical surcoreana, sus fandoms han construido una cultura global de organización. No se trata solo de escuchar música o seguir artistas, sino de crear comunidades que aprenden a coordinarse, viralizar contenidos, defender causas y responder colectivamente cuando sienten que una conversación les importa.

Por eso, el agradecimiento de Cepeda abrió debate. Para algunos usuarios, fue una forma de reconocer a jóvenes que muchas veces son subestimados en la discusión política. Para otros, fue una muestra de cómo las campañas también están mirando con más atención a los públicos digitales y a las comunidades que pueden mover conversación en internet.

El País ha reseñado que la segunda vuelta llega en un ambiente de polarización, con un país enfrentado a dos modelos políticos distintos y con una abstención que también dejó un mensaje fuerte sobre la relación de los ciudadanos con las instituciones.

Ahí es donde las kpopers aparecen como algo más que un fandom musical. Son una comunidad que entiende cómo funciona la viralidad, cómo se sostienen conversaciones durante horas y cómo se construye sentido de pertenencia alrededor de causas compartidas.

En una campaña marcada por la tensión política, el agradecimiento de Cepeda a la comunidad K-pop en Colombia terminó convirtiéndose en una señal de los nuevos escenarios donde se disputa la atención pública. Porque la política ya no solo se mueve en tarimas o debates televisados: también pasa por los hashtags, los edits, los hilos, los videos cortos y esas comunidades juveniles que, cuando deciden entrar a