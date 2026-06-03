“No más cafés”: Juan Daniel Oviedo confirma cuál será su posición en la segunda vuelta presidencial

El excandidato a la vicepresidencia, Juan Manuel Oviedo, se refirió este miércoles 3 de junio cuál será su postura de cara a la segunda vuelta tras perder, junto con Paloma Valencia, en las elecciones del pasado 31 de mayo. El exdirector del DANE, identificado con el centro político, generó expectativa entre quienes esperaban una adhesión al candidato Iván Cepeda.

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Reconoció la derrota

“Nuestra propuesta de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos fracasó, (...) recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo”, señaló, aceptando la derrota que vivió su campaña con Paloma Valencia, del Centro Democrático. El par apenas consiguió 1,7 millones de votos, por lo que quedaron en tercer lugar pero muy por debajo de los otros dos candidatos.

“Como colombiano lo que defiendo es que se respete la democracia, la mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso”, agregó, y afirmó tener claro que Colombia “no merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda desturir a quien piensa distinto”. Su comentario hace referencia tanto a las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre un posible fraude en elecciones (algo de lo que también planteó dudas Cepeda y luego se retractó), como a las actitudes misóginas, machistas y homofóbicas de Abelardo de la Espriella.

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No apoyará ninguna campaña

“Mi causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos. Y cuando la política vuelva a abrir las piertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos”, señaló. Oviedo también hizo un llamado a que los dos candidatos discutan sus ideas en debates públicos, algo que hasta ahora no ha sucedido: “No necesitamos que firmen sobre marmol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quien”.

“¡No más cafés! ¡más debates!“, finalizó con contundencia. Su postura, según ese video, se desmarcaría de ambos candidatos y a favor, únicamente, de una confrontanción de las ideas. Igualmente, con el mensaje en contra de los “cafés” cerró la puerta a un acuerdo con su excompañera Paloma Valencia, quien sí se unió a la candidatura de De La Espriella.

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