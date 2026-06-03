Carlos Antonio Vélez se emberracó por ataque al bus de la Selección y no bajó de “subnormales” a fans de Cepeda

La Selección Colombia no solo quedó en el centro de la conversación por su partido contra Costa Rica, también terminó metida, otra vez, en el revolcón político que se vive en el país después de las elecciones presidenciales. Esta vez, el nuevo capítulo tuvo que ver con el bus del equipo nacional, que habría sido vandalizado tras el compromiso, en medio de la polémica por el uso de símbolos de la ‘Tricolor’ en campaña.

Y como era de esperarse, Carlos Antonio Vélez no dejó pasar el tema. El periodista deportivo reaccionó en su programa ‘Palabras Mayores’, emitido el miércoles 3 de junio, y lanzó una frase bastante fuerte contra las personas que, según su comentario, estaban relacionadas con seguidores de Iván Cepeda.

Vélez calificó a los responsables como una “horda de subnormales”, expresión que generó conversación por el tono con el que rechazó los hechos y por el ambiente cada vez más caliente alrededor de la Selección Colombia, la camiseta amarilla y la política nacional.

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Carlos Antonio Vélez volvió a cuestionar la politización de la Selección

El comentario del periodista llega en un momento en el que la camiseta de Colombia dejó de ser solo una prenda deportiva para convertirse en tema de campaña. Iván Cepeda criticó públicamente a Abelardo de la Espriella por el uso electoral de la camiseta de la Selección, mientras que la Federación Colombiana de Fútbol lamentó la politización de sus símbolos y aclaró que no tiene autoridad para restringir el uso de la prenda en escenarios no comerciales.

Ahí es donde el tema se puso más espeso. Porque una cosa es que los hinchas se pongan la camiseta para apoyar a la Selección, y otra muy distinta es que el símbolo termine convertido en bandera de pelea política. La FCF también hizo un llamado para que la Selección y sus insignias se mantengan al margen del debate electoral.

En ese contexto, Vélez ha venido insistiendo en que la camiseta pertenece a todos los colombianos y no debería ser usada como propiedad de un sector político. Por eso, el presunto ataque contra el bus del combinado nacional terminó siendo, para él, una muestra más de que la discusión se salió de madre.

La Selección quedó en medio del ambiente electoral

Colombia viene de jugar contra Costa Rica como parte de su preparación antes del Mundial 2026. De acuerdo con reportes recientes, la ‘Tricolor’ venció 3-1 a los ticos en Bogotá y luego tiene previsto seguir su preparación con otro amistoso frente a Jordania en San Diego.

Pero el partido terminó pasando a un segundo plano por la controversia. El país está en plena carrera hacia la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, y la camiseta amarilla se convirtió en uno de los símbolos más discutidos de la campaña. El País de España reportó que Cepeda señaló a De la Espriella de oportunismo por usar la camiseta de la Selección dentro de su estrategia política.

Tomada de la cuenta Pasa en Bogotá. Foto Bus de la Selección Colombia fue rodeado por manifestantes e incidentes con afiches de Iván Cepeda en Bogotá.

Lo delicado es que el debate ya no se quedó únicamente en discursos, comunicados o publicaciones en redes. Con el episodio del bus, el asunto dio otro salto y abrió una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede llegar la pelea política cuando se mete con un símbolo deportivo que, en teoría, debería unir al país?

Por ahora, las palabras de Carlos Antonio Vélez volvieron a dar de qué hablar. Algunos seguramente respaldarán su molestia por el vandalismo, mientras otros cuestionarán el término que utilizó para referirse a los responsables. Lo cierto es que la Selección Colombia, a pocos días del Mundial, está viviendo un ambiente raro: mientras el equipo intenta preparar su debut, afuera la camiseta sigue jugando un partido político que nadie termina de pitar.

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