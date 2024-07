“Se le llevaron mucho dinero”: Johanna Fadul denunció que delincuentes robaron en casa de su madre

La delincuencia volvió a hacer de las suyas. En esta lamentable ocasión, dos hampones fingieron comprar la casa de la madre de la actriz Johanna Fadul para entrar y poder despojarla de sus pertenencias. Afortunadamente, la vivienda contaba con cámaras de seguridad y la artista compartió imágenes de los ladrones que le arrebataron una gran cantidad de dinero y otros objetos.

A través de un video compartido desde sus redes sociales, la artista expresó su impotencia y rabia por el daño que le hicieron a su mamá. Mencionó que los sujetos tenían 20 días detrás de su progenitora con la supuesta intención de comprar su casa. “Quiero hacer esta denuncia pública porque a mi mamá se le acaban de meter estos malparidos a la casa a robarle y les voy a mostrar las caras de estos infelices porque yo necesito que ustedes allá en Colombia me ayuden a denunciarlos”, se escuchó decir a Johanna mientras mostraba las imágenes de los ladrones en las afueras de la casa.

Luego se observó como la madre los recibe y le enseña el interior de la casa. “Hoy fue mi mamá, mañana puede ser cualquiera de ustedes. Este país está horriblemente inseguro (...) Hoy vinieron a robarla porque sabían que es una mujer vulnerable que está sola en una casa”, dijo Fadul. Según el registro de las cámaras, el hecho ocurrió pasadas las 10:27 de la mañana del 16 de julio.

Relató que no sucedió nada más grave, pero que su mamá está muy afectada emocionalmente. “Los malparidos se la llevaron mucho dinero, los celulares, es más, se le llevaron la cartera ya hasta las llaves de la casa. Ustedes no saben el daño tan grande que le acaban de hacer a mi mamá y lo material no importa, lo material se recupera, pero psicológicamente mi mamá no tiene vida en estos momentos”, expresó muy molesta la actriz.

Señaló que esto no tiene por qué seguir pasando y que por fortuna el carro no estaba en la casa porque se lo están arreglando, pero hasta el vehículo también se lo estaban pidiendo.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Muchos lamentaron la creciente ola de criminalidad en el país y pidieron a las autoridades medidas más contundentes para combatir los delitos.