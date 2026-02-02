Esposo de Johanna Fadul, de ‘La casa de los famosos’, salió en su defensa tras fuerte comentario racista

‘La casa de los famosos‘ es uno de los programas de entretenimiento que hace parte del canal RCN y que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los más conocidos en la industria. Actualmente, la tercera temporada se encuentra al aire, contando con todo un grupo de nuevos participantes, quienes dan de qué hablar creando disputas, pero también fuertes alianzas.Sin embargo, famosos de las temporadas pasadas no se quedan atrás y, tras el ‘reality’, generan todo tipo de comentarios.

En medio de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos‘ han sido varios los participantes quienes han logrado destacarse debido al carisma y la espontaneidad con la que cuentan. Sin embargo, hay quienes también se han convertido en blanco de fuertes críticas a causa de sus fuertes declaraciones.

La más reciente tuvo como protagonista a Johanna Fadul, quien en medio de un posicionamiento frente a Campanita, exparticipante del Desafío aseguró:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo. Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí en la casa”.

Ante estas fuertes declaraciones, algunos participantes no dudaron en intervenir e incluso en cuestión de horas las declaraciones de Fadul se viralizaron tanto así que piden su expulsión. Pero, quien tampoco guardó silencio fue su esposo, Juanse Quintero, quien a través de sus redes sociales se refirió a este tema e indicó:

“No tienes que sentirte mal por qué no tienen comprensión a las palabras ella jamás insultó a nadie por su color de piel solo hizo una comparación y aún así fue tan grande que pidió disculpas cuando vio que tuvo un error no te preocupes que son más los que la amamos.

A las personas conscientes, que no se suman a la ola del odio ni al juicio fácil, gracias de corazón. Gracias por escuchar con criterio, por entender el contexto y por recordar que errar no nos hace malos, sino humanos. Aquí seguimos, aprendiendo, corrigiendo y eligiendo siempre el respeto. Gracias por su corazón”, añadió el esposo de Johanna Fadul, de La casa de los famosos’.