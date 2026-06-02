Maiker de LCDLFC explotó contra Bancolombia tras denunciar robo en su cuenta: “Es una porquería”

Maiker Smith, creador de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, se emberracó en redes sociales y lanzó una fuerte denuncia contra Bancolombia, luego de asegurar que fue víctima de un robo en el que le habrían desocupado su cuenta bancaria y que, pese a sus reclamos, la entidad no le habría aprobado el reembolso.

El influenciador contó su caso a través de Instagram, donde no se guardó nada y cuestionó duramente la respuesta que, según él, recibió por parte del banco después de reportar la situación. Maiker aseguró que el hecho ocurrió hace más de un mes y que llamó inmediatamente para informar lo sucedido.

“Bancolombia es una basurada, una porquería. Hace más de un mes me robaron todo lo de la cuenta que tenía con este banco. Yo llamé inmediatamente y me respondieron días después para decirme que no me iban a hacer el reembolso”, expresó el creador de contenido en sus redes sociales.

Smith explicó que, según la respuesta que habría recibido, el banco argumentó que el caso podía estar relacionado con un supuesto hackeo o con la entrega de información personal a un tercero. Sin embargo, el exparticipante del reality rechazó esa versión y aseguró que para él esa posibilidad “no tiene ni pies ni cabeza”.

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Maiker Smith

¿Qué dijo Maiker Smith sobre el reclamo ante Bancolombia?

El creador de contenido también afirmó que presentó una nueva solicitud a través del Defensor del Consumidor Financiero asociado a la entidad, pero que la respuesta tampoco fue favorable.

“Hice otra solicitud con el Defensor del Consumidor que ellos tienen y me respondieron después de 20 días para decirme que no me podían hacer la devolución”, dijo Maiker, quien además explicó que, según la respuesta que habría recibido, el banco relacionó los movimientos cuestionados con sus horarios habituales de transferencia.

El influenciador aseguró que una de las transacciones que él desconoce habría sido realizada en la noche y con destino a una papelería. “Me sale una transferencia de un monto grande para una papelería a las nueve de la noche”, agregó, visiblemente molesto por la situación.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública específica de Bancolombia sobre la denuncia de Maiker Smith. Por eso, la información debe entenderse como la versión del creador de contenido, mientras no exista un pronunciamiento de la entidad o una decisión de alguna autoridad competente.

Bancolombia cuenta con canales oficiales para presentar peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, conocidos como PQR, además de opciones de seguimiento para los casos radicados por sus usuarios.

El caso de Maiker generó conversación entre sus seguidores, no solo por la dureza de sus palabras, sino porque muchos usuarios en redes suelen compartir experiencias relacionadas con fraudes bancarios, transferencias desconocidas o respuestas que consideran insuficientes por parte de entidades financieras.

Más allá del caso puntual, este tipo de denuncias también sirven como recordatorio para actuar rápido ante cualquier movimiento extraño: bloquear productos, reportar de inmediato al banco, guardar radicados, conservar pruebas y acudir a los canales oficiales si la respuesta inicial no resuelve el problema.

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