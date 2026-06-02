“Descachoneo no hay, pero sí pago por daños”: Aida Victoria Merlano a Juanda Caribe por caso de Sheila

La historia entre Juanda Caribe y Sheila Gándara sigue generando conversación en redes sociales incluso después de la final de La casa de los famosos Colombia 3. Cuando parecía que las declaraciones de ambos habían sido suficientes para alimentar el debate entre seguidores del reality, una nueva voz se sumó a la controversia. Se trata de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien reaccionó públicamente a la situación y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral.

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A través de un video compartido en sus plataformas digitales, la influencer se refirió a los rumores y versiones que rodean la ruptura sentimental entre el humorista barranquillero y la madre de su hija. Aunque dejó claro que desconoce lo ocurrido en detalle, aprovechó para expresar su opinión sobre cómo reaccionaría ante una situación similar.

Aida Victoria Merlano entra en la polémica de Juanda Caribe y Sheila con comentario viral

“Juanda, no tengo nada en contra de ti. Tú sabes que me caes súper bien”, manifestó inicialmente. Sin embargo, acto seguido aseguró que, independientemente de lo que realmente haya sucedido, entendía la molestia que podría sentir una mujer frente a una posible infidelidad.

“Yo no sé si pegaste cachos o no, no sé si lo admitiste, no sé si es una presunción, no sé. Pero si presuntamente yo fuera tu mujer y tú me pegas los cachos, y tú estás durante tantos meses encerrado, es tiempo suficiente para yo hasta desconchar la pintura de las paredes porque hasta eso me podría llevar”, expresó entre risas.

La creadora de contenido continuó con un comentario que terminó convirtiéndose en una de las frases más compartidas de la jornada. “Descachoneo no hay, pero pago de daños y perjuicios sí”, afirmó, generando miles de reacciones entre usuarios que siguieron la transmisión y posteriormente replicaron el video en diferentes plataformas.

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Aida Victoria incluso aseguró que, en una situación semejante, habría actuado de manera mucho más drástica. “Si me hubieses dejado a mí tus accesos a tus cuentas, no solamente no encuentran los aires acondicionados, sino que tampoco encuentran un solo peso”, comentó en tono jocoso, una declaración que fue interpretada por muchos internautas como un respaldo a las versiones que han circulado sobre los desacuerdos entre la expareja.

La influencer también reflexionó sobre las consecuencias emocionales que enfrentan las personas cuando son señaladas públicamente por una presunta infidelidad. Según explicó, más allá del hecho en sí, el verdadero impacto suele estar relacionado con los comentarios y burlas que aparecen posteriormente en redes sociales y círculos cercanos.

“Lo que mata no es el cacho, sino el bembeo”, afirmó. Además, sostuvo que muchas veces las críticas y los señalamientos públicos terminan generando un desgaste emocional incluso mayor que el conflicto sentimental.

La intervención de Aida Victoria Merlano se produjo en medio de una conversación digital que no ha dejado de crecer desde que Juanda Caribe abandonó el reality de convivencia. Tras recuperar el contacto con el mundo exterior, el barranquillero decidió responder algunas preguntas de sus seguidores y habló por primera vez sobre su situación sentimental.

Durante una transmisión en vivo, el exconcursante confirmó que actualmente se encuentra soltero y dejó entrever que su relación con Sheila Gándara llegó a su fin mientras permanecía aislado dentro del programa.

“Ya sé mi situación, sé que estoy solo. Le deseo todo el éxito del mundo a la otra persona. Me quedo con lo bueno, lo malo vamos a dejarlo hasta ahí”, expresó.

El humorista insistió en que no desea profundizar sobre los motivos de la separación y explicó que todavía está procesando toda la información que encontró al salir de la competencia. “Estoy demasiado tranquilo porque sé muchas cosas. Sé todo el panorama y por eso lo voy a dejar hasta ahí”, agregó.

Las declaraciones despertaron una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron que no intentara recuperar su relación, otros defendieron su decisión de mantener los asuntos personales lejos del debate público.

La conversación tomó aún más fuerza cuando Sheila Gándara compartió un mensaje en TikTok que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las palabras de su expareja.

“Yo siempre dejo que hablen porque total el tiempo pone todo en su lugar y las cosas se demuestran solas”, afirmó la creadora de contenido en un video que rápidamente se viralizó.

Aunque la publicación no mencionó directamente a Juanda Caribe ni hizo referencia explícita a la ruptura, la coincidencia temporal con las declaraciones del humorista llevó a miles de seguidores a relacionar ambos mensajes.

Por ahora, ninguno de los dos ha revelado detalles concretos sobre las razones que llevaron al final de la relación. Sin embargo, cada nueva publicación continúa generando interpretaciones, comentarios y especulaciones entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia 3.

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La intervención de Aida Victoria Merlano añadió un nuevo capítulo a una historia que se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales tras la final del programa. Mientras los protagonistas mantienen la reserva sobre lo ocurrido, el público sigue atento a cada declaración, publicación y reacción que pueda arrojar más pistas sobre lo que realmente sucedió entre Juanda Caribe y Sheila Gándara.