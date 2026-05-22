Bancolombia prepara una noche que promete quedar en la historia en el Movistar Arena

El Movistar Arena es el escenario donde se viven los conciertos más esperados, los shows que se agotan en minutos y los eventos que marcan conversación en toda la ciudad. Es el punto de encuentro de miles de personas que buscan sentir la música en vivo, compartir la emoción y ser parte de algo más grande.

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El próximo 27 de junio, ese escenario volverá a encenderse para una noche especial que Bancolombia prepara exclusivamente para sus clientes. Una experiencia pensada para quienes disfrutan cantar a todo pulmón y para quienes saben que la emoción compartida siempre se vive mejor. El artista invitado será Marc Anthony, una figura que convierte cada presentación en un espectáculo de energía y conexión.

Bancolombia hizo un anuncio exclusivo para sus clientes.

Pero esta vez no se trata solo de asistir: se trata de ganarse un lugar

Desde el 21 de mayo hasta el 15 de junio, los clientes Bancolombia podrán participar para ganar sus invitaciones. La dinámica parte de compras acumuladas desde $400.000 con tarjeta débito, que permiten obtener 2 invitaciones, o desde $800.000, para ganar 4 invitaciones.

También podrán participar quienes tengan tarjetas acumuladoras de Puntos Colombia de Bancolombia, acumulando 600 o 1.200 puntos, según el número de invitaciones que deseen redimir.

Hay un paso fundamental: el registro previo en 👉 www.bancolombia.com/lafiestadelasele

Después de registrarte y cumplir tu meta de compras o puntos, recibirás un correo electrónico con las instrucciones y el link para descargar las invitaciones.

El acceso es para mayores de 14 años y las invitaciones no son numeradas, así que llegar temprano será clave. Solo se puede ganar por una vía: compras o puntos.

Más allá de la dinámica, lo cierto es que el Movistar Arena volverá a llenarse de energía, música y pasión compartida. Y esta vez, Bancolombia quiere que sus clientes hagan parte de esa noche Porque hay conciertos que se ven. Y otros que se viven.