Carla Giraldo dedicó emotivas palabras a los finalistas de ‘La Casa de los Famosos 3’ a pocas horas de la gran final

Luego de casi cinco meses de intensas competencias, alianzas estratégicas, polémicas y emociones a flor de piel, este viernes 29 de mayo llega a su fin la tercera edición de ‘La Casa de los Famosos Colombia’. El exitoso formato de convivencia, que puso a prueba a creadores de contenido, actores, presentadores y deportistas aislados por completo del mundo exterior y de las redes sociales, apagará sus luces esta noche.

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En la víspera de la gran velada de cierre, la presentadora Carla Giraldo dedicó un emotivo mensaje de despedida y agradecimiento a los participantes. La presentadora junto al experimentado Marcelo Cezán, han sido el puente definitivo entre el público y el día a día de las celebridades. A través de sus plataformas digitales, la paisa dejó claro el profundo orgullo y la felicidad que siente por cumplirle a su audiencia noche a noche.

En una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, Giraldo recopiló de imágenes que resumen lo que han sido estos últimos días en el set. En las fotografías compartidas se le ve interactuando con los exparticipantes que regresaron al set de grabación para los candentes cara a cara y, de manera muy especial, junto a su pareja, a quien catalogó como un pilar fundamental para sostener el desgaste y la exigencia de este reto televisivo.

“Hoy traigo a flor de piel… la nostalgia de estar a puertas de terminar una temporada más. El bello sentimiento del deber cumplido, el feliz agotamiento de cinco meses de acompañarlos todas las noches!!! Gracias a todos ustedes por sintonizar con la casa más famosa de Colombia", indicó.

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Para cerrar con broche de oro antes de la gala definitiva, la carismática presentadora acompañará a los habitantes sobrevivientes dentro de la casa en una velada especial de “posicionamiento positivo”, una dinámica diseñada para que los competidores expresen sus respetos y marquen la despedida definitiva del juego desde la reconciliación.

¿Quiénes compiten en la final de ‘La Casa de los Famosos?

Cuatro celebridades lograron superar las placas de nominación y el encierro para disputarse el primer lugar: el actor Alejandro Estrada, el atleta Tebi Bernal, el creador de contenido Valentino Lázaro y el humorista Juanda Caribe. Ellos medirán sus fuerzas por última vez en las urnas digitales, y será el público de Colombia quien decida cuál de los cuatro tendrá el honor de apagar las luces de la casa más famosa del país.

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La gran final de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’ se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en vivo en su horario estelar, cerrando un ciclo con la tercera temporada del reality.

Con esta transmisión se conocerá al nuevo integrante del selecto grupo de ganadores del formato; cabe recordar que en la primera temporada la gran vencedora fue la creadora de contenido caleña Karen Sevillano, mientras que en la segunda edición el triunfo se lo llevó Altafulla, dejando un legado de alta competencia para quien se consagre campeón esta noche.