Famosa no aguantó más la tensión política del país y lanzó una drástica petición, “Que Dios nos proteja”

Isabel Cristina Estrada es una de las actrices y deportistas más queridas, respetadas y seguidas de las redes sociales en Colombia; una talentosa paisa que se robó el corazón de los televidentes gracias a sus interpretaciones en exitosas producciones de la pantalla chica y su eterna promoción de la vida saludable. Alejada históricamente de los debates políticos y los escándalos de pasillo, la hermosa antioqueña ha consolidado una comunidad virtual basada en el bienestar, el respeto y la tranquilidad.

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Sin embargo, la atmósfera de tensión que rodea la actual contienda presidencial terminó por colmar la paciencia de la artista, quien decidió prender las alarmas y romper el silencio en las últimas horas ante el preocupante panorama social que empaña la recta final de los comicios.

Fiel a su esencia pacifista pero con una evidente angustia por el rumbo del orden público, la exreina no guardó prudencia y decidió utilizar sus canales oficiales para sentar una tajante postura ciudadana. Consciente de las pasiones desatadas entre los seguidores de las distintas campañas y el latente riesgo de choques en las calles, Estrada se fue de frente para intentar apagar el incendio digital que tiene al país en vilo a pocas semanas de abrirse las urnas presidenciales.

La reconocida actriz lanzó un enérgico dardo enfocado en la cordura colectiva, desmarcando su opinión de cualquier bandera partidista para priorizar la seguridad nacional. “No hablo de política en redes sociales y este comentario no tiene que ver con mi decisión electoral: Por la seguridad del país con tanta polarización, eviten enfrentamientos públicos. Debatan a puerta cerrada. Que Dios nos proteja a todos”, sentenció de manera contundente la paisa a través de sus plataformas virtuales.

Sus fuertes declaraciones no tardaron en volverse tendencia nacional en el ecosistema digital, dividiendo opiniones entre quienes aplauden su sensatez en épocas de crisis y quienes exigen posiciones más radicales, ratificándola como una figura determinante que no teme alzar la voz cuando del país se trata.

¿Cuántos hijos tiene Isabel Cristina Estrada?

Cristina Estrada es madre de un hijo. Tras varios años de anhelar profundamente este milagro y superar momentos difíciles en el pasado, la talentosa actriz sorprendió y conmovió al país al convertirse en mamá por primera vez a sus 45 años, con el nacimiento de su pequeño hijo Lucio, fruto de su actual matrimonio con el empresario Juan David Aristizábal. El bebé, que nació mediante un parto natural rápido y muy bendecido, llegó al mundo para transformar por completo la realidad de la paisa.