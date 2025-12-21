Isabel Cristina Estrada reveló cómo le fue en su parto, al convertirse en madre a sus 45 años

Isabel Cristina Estrada es una actriz, modelo y presentadora colombiana. Nació en Medellín en 1980 y desde muy joven mostró su interés por el mundo artístico.Comenzó su carrera como modelo y rápidamente se destacó por su belleza y carisma.

Hacia el mes de febrero del presente año, la actriz reveló que sería madre por primera vez: “Fueron muchos años de desearlo con el alma, de soñarlo despierta y de anhelarlo en silencio. Hubo momentos en los que pensé que no sería posible, pero cuando soltar las expectativas y confiar en el amor fue mi elección, la certeza de que un día sucedería llenó mi corazón”, expresó la actriz en su publicación.

Estrada estuvo en entrevista con ‘La Red’ reveló que subió 10 kilos durante el embarazo, pero a pesar de esto, continúo haciendo ejercicio con asesoría de especialistas, lo que la benefició bastante en el parto, pues llegó con 8 de dilatación.

La actriz comenta que casi todo el proceso lo realizó en su casa sin darse cuenta que ya estaba dando a luz sola, por lo que su parto en el hospital solo duro 10 minutos, cuando ya tenía al pequeño Lucio en sus brazos.Tres semanas después de la llegada del pequeño, la actriz regresó al ejercicio.

¿Quién es la pareja de Isabel Cristina Estrada, de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’?

Se trata de Juan David Aristizábal, quien de acuerdo a su cuenta de Instagram haría parte de varios de los negocios del famoso ciclista Rigoberto Urán, como lo son ‘Go, Rigo, Go’, ‘Taller Go, Rigo, Go’, ‘Rigo travel’, ‘Rigo market’, ‘El café de Rigo’, entre otros. El hombre figuraría como gerente de estas marcas y al parecer, también es el excuñado de la esposa de ‘Rigo’.

Evidentemente, el hombre comparte el gusto por el ciclismo con Isabel Cristina, siendo esta actividad lo que los habría llevado a conocerse. Hasta el momento se desconoce el tiempo que llevan juntos, dejando claro que con la llegada de su bebé han estado más unidos que nunca.